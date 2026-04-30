Un momento de tensión se vivió en Six Flags, en San Antonio, Texas, cuando una atracción se detuvo con varios visitantes suspendidos en el aire a unos 70 metros de altura.
Pánico en Texas: quedaron suspendidos a 70 metros de altura en una atracción de un parque de diversiones
Desde el parque explicaron que el juego fue detenido por una infracción a las normas de seguridad.
El episodio ocurrió en el juego Supergirl Sky Flight, una atracción de gran altura que dejó a los pasajeros inmóviles durante varios minutos. Las imágenes registradas por testigos mostraron a las personas suspendidas en lo más alto del recorrido.
Una de las visitantes, identificada como María Salazar, contó que se encontraba en la atracción junto a su esposo y unos amigos cuando el juego se frenó de manera repentina.
Según relató, permanecieron en el aire entre 10 y 15 minutos hasta que personal de mantenimiento intervino para permitir que los pasajeros pudieran bajar.
La mujer describió la situación como aterradora, ya que debieron esperar suspendidos, sin poder moverse, hasta que el inconveniente fue resuelto por el equipo del parque.
Desde Six Flags explicaron que un operador detuvo la atracción al advertir que uno de los visitantes tenía un teléfono celular en la mano, algo prohibido por la política de seguridad del lugar.
Finalmente, todos los pasajeros descendieron sanos y salvos. Según informó el parque, una vez resuelto el problema, el juego volvió a funcionar y permaneció abierto durante el resto del día.