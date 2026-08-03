Un impactante incidente ocurrió durante la madrugada del domingo en la ciudad de Beaumont, en el estado de Texas, Estados Unidos, cuando un enorme socavón se abrió en plena calle y se tragó una camioneta que circulaba por una intersección.
Un enorme socavón se tragó una camioneta en Texas tras la rotura de una cañería de agua
El conductor logró salir ileso luego de que el vehículo cayera en un pozo de unos seis metros de ancho y profundidad que se abrió en una intersección de Beaumont.
Según informaron la Policía y el Departamento de Bomberos de Beaumont, el hundimiento se produjo como consecuencia de la rotura de una cañería principal de agua, que provocó la erosión del terreno hasta generar un pozo de aproximadamente seis metros de ancho por seis metros de profundidad.
Las autoridades indicaron que el socavón estaba parcialmente inundado debido al agua que brotaba de la tubería dañada al momento del incidente.
Estado del socavón tras el incidente
A pesar de la espectacularidad del hecho, el conductor de la camioneta logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas, de acuerdo con el reporte oficial.
Respuesta de los equipos de emergencia
Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asegurar la zona, mientras los servicios municipales trabajaban en la reparación de la cañería y en la evaluación de los daños ocasionados por el colapso del pavimento.