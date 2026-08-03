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Un enorme socavón se tragó una camioneta en Texas tras la rotura de una cañería de agua

El conductor logró salir ileso luego de que el vehículo cayera en un pozo de unos seis metros de ancho y profundidad que se abrió en una intersección de Beaumont.

Se abrió un enorme socavón y se tragó una camioneta en Beaumont, Texas (EEUU)Se abrió un enorme socavón y se tragó una camioneta en Beaumont, Texas (EEUU)
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Un impactante incidente ocurrió durante la madrugada del domingo en la ciudad de Beaumont, en el estado de Texas, Estados Unidos, cuando un enorme socavón se abrió en plena calle y se tragó una camioneta que circulaba por una intersección.

Según informaron la Policía y el Departamento de Bomberos de Beaumont, el hundimiento se produjo como consecuencia de la rotura de una cañería principal de agua, que provocó la erosión del terreno hasta generar un pozo de aproximadamente seis metros de ancho por seis metros de profundidad.

Se abrió un enorme socavón y se tragó una camioneta en Beaumont, Texas (EEUU)El socavón estaba parcialmente inundado debido al agua que brotaba de la tubería dañada.

Las autoridades indicaron que el socavón estaba parcialmente inundado debido al agua que brotaba de la tubería dañada al momento del incidente.

Estado del socavón tras el incidente

A pesar de la espectacularidad del hecho, el conductor de la camioneta logró salir por sus propios medios y no sufrió heridas, de acuerdo con el reporte oficial.

Se abrió un enorme socavón y se tragó una camioneta en Beaumont, Texas (EEUU)el conductor de la camioneta logró salir por sus propios medios.

Respuesta de los equipos de emergencia

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asegurar la zona, mientras los servicios municipales trabajaban en la reparación de la cañería y en la evaluación de los daños ocasionados por el colapso del pavimento.

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