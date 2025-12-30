Video impactante: un balcón se desplomó por el temporal y cayó sobre un hombre en Israel

Un episodio tan inesperado como brutal sacudió a Tel Aviv: una parte de un balcón se desplomó desde un edificio y cayó sobre un hombre de 70 años que caminaba por la vereda apenas segundos después de bajarse de un autobús.
El derrumbe ocurrió en medio de un temporal que afectó a varias zonas de Israel, con lluvias intensas y ráfagas de viento que provocaron incidentes y complicaciones en la vía pública.
Según los reportes médicos citados por la prensa local, el hombre sobrevivió al impacto pero sufrió un “traumatismo multisistémico” y fue trasladado para su atención en estado grave.
Tras el hecho, fuerzas de seguridad y equipos de emergencia trabajaron en la zona y se inició una investigación para establecer por qué cedió la estructura y si el temporal influyó en el colapso.