Italia: inundaciones, cortes y daños en Rimini y Ravenna
La madrugada sorprendió al norte del país con un violento temporal que dejó calles anegadas, daños en el transporte y playas destrozadas en la región de Emilia Romaña. Rimini, Ravenna y Cervia fueron las localidades más afectadas.
Personal de emergencia avanza con tareas para retirar árboles caídos y liberar las calles afectadas.
La madrugada del domingo se volvió caótica para el norte de Italia. Pasadas las 4.30 hora local, un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo golpeó la región de Emilia Romaña, especialmente las ciudades de Rimini, Ravenna y Cervia. El fenómeno dejó calles inundadas, árboles caídos y serios inconvenientes en la circulación.
Las autoridades informaron que las intensas ráfagas de viento derribaron pinos y otros ejemplares, bloqueando avenidas y caminos secundarios. La caída de ramas de gran tamaño también dañó vehículos estacionados y generó interrupciones en el servicio eléctrico.
Calles anegadas y árboles caídos tras el fuerte temporal nocturno.
Transporte interrumpido
Uno de los sectores más afectados fue el ferroviario. El tráfico entre Rimini y Ravenna quedó suspendido tras la tormenta. Los pasajeros de un tren detenido en la zona debieron ser evacuados en plena madrugada, en medio de un operativo coordinado por los bomberos y la policía local.
La interrupción del servicio generó complicaciones para cientos de personas que viajaban en dirección a Bolonia y otras localidades del centro del país. No se registraron heridos de gravedad, aunque sí momentos de tensión por la magnitud de la tormenta.
Playas devastadas
Las consecuencias también alcanzaron a la reconocida franja turística de Emilia Romaña. El viento derrumbó chiringuitos y dañó estructuras en las playas del Adriático. Comerciantes y trabajadores de la zona reportaron pérdidas materiales importantes, ya que muchas de las instalaciones habían sido renovadas de cara a la temporada estival.
Los equipos de emergencia permanecieron durante toda la mañana retirando escombros y despejando calles. El municipio de Rimini recomendó a los vecinos evitar desplazamientos innecesarios mientras se normaliza la situación.
El temporal tomó por sorpresa a residentes y autoridades.
Impacto regional
El temporal tomó por sorpresa a residentes y autoridades, ya que los pronósticos meteorológicos no anticipaban un fenómeno de tal magnitud. Protección Civil de Emilia Romaña informó que continuará con trabajos de relevamiento en las áreas afectadas y no descartó nuevas tormentas en las próximas horas.
La región italiana atraviesa en los últimos años una recurrencia de eventos climáticos extremos, lo que incrementa el alerta sobre los efectos del cambio climático en la cuenca del Adriático. La combinación de lluvias intensas y ráfagas de viento genera un escenario complejo para las ciudades costeras, que dependen en gran parte de la actividad turística.
Con calles anegadas, vías bloqueadas y playas destruidas, Emilia Romaña intenta retomar la calma tras un temporal que quedará marcado en la memoria de sus habitantes.
