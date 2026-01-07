Un terremoto de 6,4 sacudió el sur de Filipinas: no hay alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió este miércoles por la mañana el sur de Filipinas, con epicentro en el mar frente a la costa de la provincia de Davao Oriental, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Un movimiento telúrico de magnitud 6,4 se registró este miércoles frente a las costas de Mindanao, en el sur de Filipinas, sin que las autoridades emitan una alerta de tsunami ni se reporten daños importantes inicialmente.
Un terremoto de magnitud 6,4 sacudió este miércoles por la mañana el sur de Filipinas, con epicentro en el mar frente a la costa de la provincia de Davao Oriental, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento, que se produjo a las 11:02 hora local, fue inicialmente registrado con una magnitud mayor (6,7) y posteriormente ajustado a 6,4 tras análisis adicionales de los datos sísmicos.
Las coordenadas del epicentro se ubicaron aproximadamente 55 kilómetros al norte-noreste de la localidad de Manay, con una profundidad estimada en 23 kilómetros bajo el lecho marino.
Las autoridades del Instituto Filipense de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) señalaron que los temblores se sintieron en varias zonas de la isla de Mindanao y en provincias más alejadas del centro del país.
A diferencia de sismos más poderosos, no se emitió una alerta de tsunami tras este evento. El Phivolcs y centros de monitoreo internacionales, incluida la Agencia de Información sobre Tsunamis de Filipinas, confirmaron que no existe riesgo de olas generadas por este terremoto para el territorio nacional basándose en los datos recogidos hasta el momento.
Testigos describieron la sacudida como intensa pero breve. Un rescatista de Davao Oriental relató que sintió el movimiento y que algunos vehículos se desplazaron levemente durante unos segundos, sin que ello desencadenara pánico o daños visibles en infraestructura.
Filipinas se encuentra en una de las regiones de mayor actividad sísmica del mundo: el denominado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una zona que rodea la cuenca del Pacífico donde las placas tectónicas interactúan constantemente.
Esta configuración geológica hace que el archipiélago experimente movimientos telúricos con frecuencia, muchos de ellos sin consecuencias graves, pero otros con la capacidad de causar daños significativos.
El sur de Mindanao, en particular, ha sido escenario de importantes terremotos en el pasado reciente. En octubre de 2025, una serie de sismos de mayor magnitud —incluyendo eventos de 7,4 y 6,7 grados— provocaron víctimas fatales y daños materiales en varias provincias de la misma región.
Aquellos movimientos activaron incluso alertas de tsunami y provocaron múltiples réplicas, dejando una fuerte huella en las comunidades afectadas.
La recurrencia de estos eventos ha obligado a las autoridades filipinas a mantener mecanismos de monitoreo y alerta más robustos, así como campañas de preparación comunitaria para minimizar riesgos en zonas costeras y urbanas.
Pese a ello, la naturaleza impredecible de los terremotos hace que cada nuevo sismo sea observado con atención por expertos y por la población local.
En el episodio de este miércoles, los reportes preliminares no indican daños considerables ni víctimas, aunque las autoridades han advertido sobre la posibilidad de réplicas en las próximas horas o días, un fenómeno común tras movimientos de esta intensidad.
Hasta el momento no se han confirmado daños materiales relevantes ni víctimas asociadas con el sismo, que fue percibido en distintos puntos de Mindanao y en algunas provincias centrales del país. Las primeras evaluaciones realizadas por equipos locales de emergencia sugieren que las estructuras principales de infraestructura no sufrieron impactos graves.
Aunque el evento no generó una alerta de tsunami, las autoridades mantienen protocolos de vigilancia activa, especialmente en zonas costeras cercanas al epicentro. El monitoreo continuo busca detectar cualquier cambio en las condiciones oceánicas que pudiera suponer un riesgo para comunidades ribereñas.
Organismos de gestión de desastres en Filipinas han difundido recomendaciones para la población, que incluyen verificar la integridad de edificaciones, prepararse para posibles réplicas y mantenerse informados a través de canales oficiales.