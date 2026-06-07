Un fuerte terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes (08.06.2026) la región de Mindanao, en la costa sur de Filipinas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), desatando una alerta por tsunami en el archipiélago así como en la costa sureste de Japón.
Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió Filipinas
El fuerte movimiento telúrico generó una alerta de tsunami en el archipiélafo y en la costa sureste de Japón.
El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el USGS.
El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico advirtió de posibles olas "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.
El presidente filipino, Ferdinand Marcos, indicó en un comunicado que los equipos de emergencia "están coordinando la respuesta y la vigilancia ante desastres en todas las áreas afectadas".
Reportan varias réplicas
Según el USGS, se registraron réplicas de hasta 6,1 grados de magnitud.
El terremoto principal se produjo a una profundidad de 55 kilómetros. Es habitual que existan variaciones en las mediciones realizadas por diferentes organismo, inmediatamente después de un terremoto.
Filipinas, uno de los países más propensos a los desastres del mundo, suele verse afectada por terremotosy erupciones volcánicas debido a su ubicación en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que rodea el océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.
Los residentes sintieron las sacudidas también en las provincias de Sulawesi del Norte y Molucas del Norte, en Indonesia.