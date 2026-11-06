Estados Unidos

El padre de Meghan Markle compareció ante el tribunal por la denuncia de abuso infantil

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, tiene 82 años y fue arrestado en Florida después de que el FBI registrara dos trasteros en la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi 20 años. Está acuasado de posesión de imágenes indecentes de menores.