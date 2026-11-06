Thomas Markle, padre de Meghan, duquesa de Sussex, compareció ante el tribunal tras ser acusado de posesión de material de abuso sexual infantil.
El padre de Meghan Markle compareció ante el tribunal por la denuncia de abuso infantil
Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, tiene 82 años y fue arrestado en Florida después de que el FBI registrara dos trasteros en la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi 20 años. Está acuasado de posesión de imágenes indecentes de menores.
Markle fue arrestado tras una denuncia federal que alegaba que poseía imágenes que mostraban abuso sexual infantil, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).
El hombre de 82 años fue arrestado en Florida después de que el FBI registrara dos trasteros en la zona de Los Ángeles que había alquilado durante casi 20 años.
Se le acusa de un cargo de posesión de imágenes indecentes de menores, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ). Markle ya había negado las acusaciones de posesión de imágenes de abuso sexual infantil, calificándolas de "mentiras repugnantes".
La comparecencia de Markle ante el tribunal duró 30 minutos, y la fiscal federal Courtenay Derry le presentó los cargos, según informó CBS News, socio estadounidense de la BBC.
Fue llevado al tribunal en silla de ruedas, escoltado por dos alguaciles estadounidenses. Markle vestía pantalones negros y una camiseta negra.
El tribunal ordenó a Markle que cumpliera arresto domiciliario en su residencia de ancianos en Florida y que estuviera bajo vigilancia electrónica.
Durante la audiencia no se tomó declaración a nadie, y la fecha de la comparecencia ante el juez en California se determinará a su debido tiempo, según un comunicado conjunto del Departamento de Justicia y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.
Los duques de Sussex no han hecho comentarios sobre la detención de Markle.
Declaraciones de las autoridades del FBI
El director del FBI, Kash Patel, afirmó que las autoridades "actuaron con rapidez" al arrestar a Markle.
"Se alega que el señor Markle atacó a niños inocentes e intentó robarles su inocencia mediante sus acciones delictivas", dijo Patel.
Añadió que el FBI "utilizará todos y cada uno de los recursos a su disposición para proteger a los niños inocentes; ningún depredador que ataque a los niños tendrá un refugio seguro en este país ni en ningún otro lugar donde intente esconderse".
Markle fue arrestado después de que el FBI, actuando en virtud de órdenes judiciales, registrara unas unidades de almacenamiento en Los Ángeles registradas a su nombre, que había alquilado desde 2008, habiéndose realizado el último pago en octubre de este año.
Según el FBI, dentro de las viviendas los agentes incautaron unos 78 artículos, entre ellos negativos de películas, diapositivas y libros que, según alegan, contenían material de abuso sexual infantil.
Los testigos "identificaron positivamente" a Markle en dos de las imágenes que se cree que contienen material de abuso sexual infantil.
En esas imágenes, el hombre que aparece en ellas "parece tener entre 30 y 40 años", lo que sugiere que el presunto abuso se remonta a décadas atrás, ya que Markle tiene actualmente 82 años.
Investigaciones e incautaciones en Filipinas
El mes pasado, la policía filipina obtuvo una orden judicial para examinar dispositivos supuestamente sustraídos de la antigua residencia de Markle en el país.
El hermanastro de Meghan, Thomas Markle Jr., entregó a los agentes cuatro cajas con material, entre las que se incluían ordenadores, teléfonos, discos duros y cintas de vídeo antiguas.
Markle padre se mudó a Filipinas el año pasado tras sufrir varios derrames cerebrales y vivió en Cebú hasta mayo. Según se informó, en ese momento residía en un centro de rehabilitación en Florida, donde aprendía a caminar de nuevo tras la amputación de su pierna.
En octubre, la Policía Metropolitana de Londres confirmó haber recibido una carta en 2019 con "varias denuncias" relacionadas con Markle Sr.
La Policía Metropolitana declaró que la información contenida en la carta, que hacía referencia a las acusaciones contra el padre de Meghan fuera del Reino Unido, fue remitida a la oficina de los duques de Sussex, pero no la compartió con otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Posteriormente, la policía se remitió voluntariamente a la Oficina Independiente de Conducta Policial (IPOC, por sus siglas en inglés) por su gestión de la carta.
En un comunicado emitido en octubre tras las acusaciones contra Markle Sr., la duquesa de Sussex dijo: "Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que pueda haber resultado perjudicado".
Meghan está distanciada de su padre desde 2018. Según la BBC, ella rompió el contacto con él el año pasado.