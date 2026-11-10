Estados Unidos

Una jueza ordenó prisión efectiva para el padre de Meghan Markle porque se sacó la tobillera electrónica

Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria mientras era investigado por denuncias de abuso infantil. “Las condiciones de libertad son órdenes judiciales, no sugerencias”, afirmó la magistrada que modificó sus condiciones de reclusión.