El distanciado padre de Meghan, la duquesa de Sussex, de 82 años, fue enviado a prisión el martes por quitarse un dispositivo electrónico de monitoreo del tobillo, apenas unos días después de ser acusado de posesión de material de abuso sexual infantil.
Una jueza ordenó prisión efectiva para el padre de Meghan Markle porque se sacó la tobillera electrónica
Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria mientras era investigado por denuncias de abuso infantil. “Las condiciones de libertad son órdenes judiciales, no sugerencias”, afirmó la magistrada que modificó sus condiciones de reclusión.
Thomas Markle fue arrestado y compareció ante un tribunal federal en Tampa, Florida (Estados Unidos), después de que las autoridades supieran que había cortado el dispositivo a la 1:45 a.m., dijo el primer fiscal federal adjunto Bill Essayli.
“Las condiciones de libertad son órdenes judiciales, no sugerencias”, afirmó.
El arresto de Markle el viernes en Lakeland, Florida, se produjo después de la incautación de aproximadamente 78 artículos en depósitos de la zona de Los Ángeles, entre ellos diapositivas, negativos fotográficos y libros que contenían presuntas imágenes de abuso sexual infantil, dijo Essayli, fiscal federal en California.
En ese momento vivía en un centro de atención para adultos mayores, pero la jueza magistrada federal Lindsay Griffin determinó el martes que Markle ahora debe permanecer bajo custodia. Las autoridades no han informado dónde estará recluido mientras su caso sigue ante los tribunales, antes de un probable traslado a California.
En su orden escrita, Griffin señaló que la “situación de vivienda” de Markle se había vuelto “insostenible”, pero no dio más detalles. Essayli dijo a The Associated Press que desconocía por qué se había cortado el dispositivo del tobillo.
Ordenan peritajes sobre su salud
La semana pasada, la jueza ordenó una evaluación de la competencia mental de Markle y que se presente un informe antes del 20 de noviembre.
Markle sufrió un derrame cerebral a principios de este año cuando vivía en Filipinas y tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Eso lo obligó a regresar a Estados Unidos.
El hallazgo clave en Filipinas
The Sun, un periódico sensacionalista británico, informó que el medio hermano de Meghan encontró una colección de imágenes de abuso sexual infantil mientras vaciaba la vivienda de su padre en Filipinas. Ese hallazgo condujo a información sobre dos depósitos en California, que Markle alquilaba desde 2008.
Meghan, la hija de Markle, se casó con el príncipe Harry en el castillo de Windsor en 2018. Tienen dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Ella es ciudadana estadounidense y actriz, y protagonizó el drama televisivo estadounidense “Suits”.
Recientemente dijo estar “muy consternada” por las acusaciones de que se había encontrado una colección de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua vivienda de su padre. También reveló que en 2019 se había enviado a la policía de Londres una carta que contenía “acusaciones inquietantes” sobre él.
“Contenía acusaciones inquietantes y perturbadoras contra mi padre, y me aseguraron que estaban siendo investigadas”, dijo Meghan sobre la carta.
“Espero que ahora pueda entenderse que, pese a la distorsión de ciertos medios de comunicación a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debieron a una sola razón: protegerlos”.