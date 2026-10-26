Un tornado de categoría EF-2 destruyó un colegio y afectó varias casas en la localidad de Requínoa, aproximadamente a 104 kilómetros al sur de Santiago de Chile, en la región de O'Higgins, informaron las autoridades.
Un tornado de categoría 2 destruyó casas y una escuela en Chile
El fenómeno tuvo un rango de viento entre los 179 - 218 km/h y que la categoría 2 implica "daños considerables: techos de casas sólidas arrancados, cimientos de casas que se pueden mover, vehículos pesados completamente destruidos", entre otros.
Las autoridades chilenas señalaron que el tornado tuvo un rango de viento entre los 179 - 218 km/h y que la categoría 2 implica "daños considerables: techos de casas sólidas arrancados, cimientos de casas que se pueden mover, vehículos pesados completamente destruidos", entre otros.
Según Carabineros de Chile, el tornado provocó daños al Colegio Tricahue y varios inmuebles ubicados en la Villa Los Jardines, específicamente en la calle Las Dalias, además de la caída de árboles.
Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas. Carabineros continúa desplegado en el lugar.
Alerta roja por el tornado y nuevas lluvias
En tato, Las lluvias y tormentas eléctricas vuelven a impactar la zona centro-sur de Chile.
En la región Metropolitana de Santiago, el gobierno decretó alerta roja por remociones en masa en 10 comunas: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.
"Se solicita a las personas obedecer las instrucciones de las autoridades y de los organismos técnicos en terreno", señaló Miguel Muñoz, director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) para la región Metropolitana de Santiago.
En las comunas de Lo Barnechea y Las Condes -sector que recientemente fue afectado por un aluvión- el gobierno también emitió una alerta de emergencia por activación de quebradas y llamó a evitar cursos de agua y pendientes.
Las autoridades se mantienen trabajando en las zonas afectadas.