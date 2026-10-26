Sorpresa en O'Higgins

Un tornado de categoría 2 destruyó casas y una escuela en Chile

El fenómeno tuvo un rango de viento entre los 179 - 218 km/h y que la categoría 2 implica "daños considerables: techos de casas sólidas arrancados, cimientos de casas que se pueden mover, vehículos pesados completamente destruidos", entre otros.