Estados Unidos

Tragedia en Pensilvania: una madre y sus seis hijos murieron tras una explosión e incendio en su hogar

Una vivienda rural en el condado de Clinton fue escenario de un hecho devastador este domingo. Las víctimas, integrantes de una comunidad Amish, no lograron escapar de las llamas que consumieron la estructura en pocos minutos. Se investiga una presunta fuga de gas propano.