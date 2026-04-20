Una profunda conmoción sacude a la comunidad rural de Lamar Township, en el centro-norte de Pensilvania, tras confirmarse el fallecimiento de siete personas —una mujer y sus seis hijos de entre 3 y 11 años— a raíz de una violenta explosión seguida de un incendio voraz que redujo su vivienda a cenizas.
Tragedia en Pensilvania: una madre y sus seis hijos murieron tras una explosión e incendio en su hogar
Una vivienda rural en el condado de Clinton fue escenario de un hecho devastador este domingo. Las víctimas, integrantes de una comunidad Amish, no lograron escapar de las llamas que consumieron la estructura en pocos minutos. Se investiga una presunta fuga de gas propano.
El siniestro ocurrió durante la mañana del domingo 19 de abril. Según informaron las autoridades de la Policía Estatal de Pensilvania, los bomberos acudieron al lugar tras recibir reportes de una explosión que hizo vibrar las casas linderas. Al llegar, se encontraron con una escena dantesca: la finca estaba completamente envuelta en llamas, lo que imposibilitó cualquier intento de ingreso para rescatar a quienes permanecían atrapados en su interior.
Víctimas de una comunidad religiosa
Las víctimas fueron identificadas oficialmente como Sarah Stoltzfus, de 34 años, y sus seis hijos: cuatro varones de 11, 10, 5 y 3 años, y dos niñas de 8 y 6 años. De acuerdo con los registros locales y obituarios de la zona, la familia pertenecía a la Iglesia Amish del Viejo Orden.
El esposo de Sarah y padre de los niños, David Stoltzfus, sobrevivió a la tragedia ya que no se encontraba en la vivienda al momento del estallido. La familia se había mudado a esa propiedad hacía apenas un par de meses, según relataron consternados los vecinos de la zona.
El relato de los testigos
Christina Duck, una vecina que presenció el inicio del fuego, describió la rapidez del evento a los medios locales: "Escuché un estruendo y pude sentirlo en toda la casa. Me levanté, miré por la ventana y ya se veían las llamas. Salí corriendo y, en menos de un minuto, toda la casa estaba completamente envuelta".
La velocidad con la que se propagó el fuego fue tal que, para cuando las primeras dotaciones de bomberos de Mill Hall y zonas aledañas arribaron, la estructura ya presentaba un colapso parcial. "No había forma de salvar esa casa", añadió la testigo.
Investigan una fuga de gas
Si bien las pericias definitivas llevarán tiempo, la principal hipótesis de los investigadores apunta a una fuga de gas propano en el interior de la vivienda. La policía aclaró que los tanques de propano ubicados en el exterior no explotaron, lo que refuerza la teoría de una acumulación de gas dentro del inmueble que habría oficiado de detonante.
La comunidad Amish, conocida por su estilo de vida sencillo y el uso limitado de tecnología moderna, suele utilizar propano para iluminación, cocina o calefacción, lo que ahora está bajo el ojo de los peritos de bomberos.