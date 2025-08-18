Trump impulsa orden ejecutiva para eliminar voto por correo y máquinas electorales

Donald Trump anunció que liderará un movimiento para eliminar el voto por correo y las máquinas de votación en Estados Unidos, con la intención de implementar estas medidas antes de las elecciones legislativas de 2026. A través de un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que está en proceso de redactar una orden ejecutiva para concretar esa iniciativa.
El anuncio representa un nuevo capítulo en la campaña que el mandatario impulsa desde hace años contra el sistema de votación por correo, al que acusa —sin pruebas— de ser fuente de fraude. Trump calificó el mecanismo como "una forma de corrupción electoral" y sostuvo que el objetivo es restablecer la "honestidad" en el proceso democrático.
Argumentos sin sustento
Pese a las afirmaciones de Trump, numerosos estudios realizados por organizaciones independientes como el Brennan Center for Justice y el Bipartisan Policy Center han demostrado que el voto por correo es seguro y confiable. Además, más de 30 países en todo el mundo utilizan esta modalidad, desmintiendo la declaración del expresidente sobre su presunta exclusividad en Estados Unidos.
La propuesta de Trump también incluye la eliminación de las máquinas de votación electrónica, sugiriendo un regreso a boletas físicas que, según él, permitirían una fiscalización más transparente.
El anuncio también puede interpretarse como un gesto hacia su base electoral más fiel, que ha hecho eco durante años de sus denuncias de fraude. Este tipo de discursos refuerzan la narrativa del “sistema amañado” que el expresidente sostiene desde su derrota en 2020.
Expertos en derecho constitucional subrayan que Trump no tiene autoridad legal para imponer estos cambios. Las elecciones federales son administradas por los estados y cualquier modificación sustancial en los métodos de votación debe ser aprobada por el Congreso.
Juristas también señalaron que una orden ejecutiva de este tipo sería rápidamente impugnada ante la Justicia, dado que implicaría una extralimitación del poder presidencial.
Impacto político y antecedentes
El intento de eliminar el voto por correo se interpreta como un intento de limitar la participación electoral, especialmente de sectores que suelen inclinarse por el Partido Demócrata. Sin embargo, esta modalidad también ha sido históricamente utilizada por electores republicanos.
Durante los comicios de 2020 y 2022, Trump ya había lanzado fuertes críticas contra el sistema electoral, promoviendo teorías infundadas de fraude que desembocaron en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
El avance de esta iniciativa promete reabrir el debate sobre la integridad electoral en Estados Unidos y poner a prueba los límites institucionales del poder presidencial.
