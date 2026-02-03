Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca y buscaron bajar la tensión bilateral
Tras meses de cruces, Donald Trump recibió a Gustavo Petro en Washington. Hablaron de lucha contra el narcotráfico, migración y cooperación. La Casa Blanca mantuvo el encuentro con bajo perfil y difusión limitada.
Trump recibió a Petro en la Casa Blanca para un encuentro bilateral tras meses de cruces. Foto: Xinhua
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par de Colombia, Gustavo Petro, se reunieron este martes en la Casa Blanca en un encuentro destinado a recomponer el vínculo tras meses de reproches públicos. La agenda incluyó cooperación antinarcóticos, migración y coordinación política entre ambos gobiernos.
Colombia busca sostener el apoyo de Washington para mantener la presión sobre zonas de cultivo de cocaína y su estrategia de certificación en materia antinarcóticos. Antes de entrar, Petro señaló en X que el objetivo era abordar la lucha contra el narcotráfico con un enfoque que priorice la vida y la paz en los territorios.
La reunión abordó cooperación antinarcóticos, migración y coordinación entre gobiernos. Foto: Xinhua
Narcotráfico y migración
En la previa, Trump había adelantado que el tema “drogas” sería central por el flujo de estupefacientes que, según su postura, sale desde Colombia. También procura que Bogotá mantenga de forma estable la recepción de migrantes indocumentados, en el marco de su política de deportaciones.
Desde Colombia se informó que se reanudarán los vuelos en aeronaves colombianas, tras meses de interrupción. La portavoz Karoline Leavitt indicó que el presidente estadounidense prioriza “la diplomacia”, mientras la reunión se desarrolló sin conferencia conjunta y con difusión acotada de imágenes.
Petro continuó su agenda en Washington con reuniones y visitas a organismos y universidades. Foto: Xinhua
Delegaciones, regalos y agenda posterior de Petro
Del lado colombiano participaron la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador en Washington Daniel García-Peña. Trump estuvo acompañado por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.
Según lo informado, Trump le entregó a Petro un presente conmemorativo del encuentro. En paralelo, medios colombianos indicaron que Petro recibió una gorra con el lema de campaña y que luego modificó el eslogan, además de llevar obsequios vinculados a productos colombianos.
Tras la reunión, Petro prevé continuar actividades en Washington con encuentros con congresistas, una visita a la Organización de los Estados Americanos, una conferencia en la Georgetown University y un acto con la diáspora colombiana, de acuerdo con lo difundido por su entorno.