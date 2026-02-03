Estados Unidos derribó un drone iraní en el Mar Arábigo

Un avión de guerra de Estados Unidos derribó un dron de origen iraní que se acercó “agresivamente” a un portaaviones estadounidense mientras navegaba en el Mar Arábigo.
Ocurrió este martes, en vísperas de una reunión con temática nuclear el próximo viernes en Estambul.
Ocurrió este martes, según el comunicado oficial de un portavoz militar estadounidense sobre la protección del portaaviones USS Abraham Lincoln.
“Un avión de combate F-35C de Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, dijo el portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, en un comunicado.
Noticia en desarrollo.