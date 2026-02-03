#HOY:

Estados Unidos derribó un drone iraní en el Mar Arábigo

Ocurrió este martes, en vísperas de una reunión con temática nuclear el próximo viernes en Estambul.

Portaaviones USS Abraham Lincoln. Crédito REUTERS/Ahmed JadallahPortaaviones USS Abraham Lincoln. Crédito REUTERS/Ahmed Jadallah
Un avión de guerra de Estados Unidos derribó un dron de origen iraní que se acercó “agresivamente” a un portaaviones estadounidense mientras navegaba en el Mar Arábigo.

Ocurrió este martes, según el comunicado oficial de un portavoz militar estadounidense sobre la protección del portaaviones USS Abraham Lincoln.

FILE PHOTO: The USS Abraham Lincoln (CVN-72), a Nimitz-class nuclear-powered aircraft carrier, is shown at Naval Air Station North Island in San Diego, California, U.S. August 11, 2025. REUTERS/Mike Blake/File PhotoPortaaviones USS Abraham Lincoln. Crédito REUTERS/Mike Blake

“Un avión de combate F-35C de Abraham Lincoln derribó el dron iraní en defensa propia y para proteger al portaaviones y al personal a bordo”, dijo el portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, en un comunicado.

Noticia en desarrollo.

Estados Unidos
Irán

