Cuáles son las versiones del origen y motivo de las explosiones en Irán que generaron confusión

Explosiones en sacudieron Irán este sábado en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, donde un estallido en un edificio de ocho plantas destruyó las plantas bajas y provocó al menos un muerto y varios heridos, mientras que reportes locales también dieron cuenta de disparos o explosiones en otras ciudades como Ahvaz.
A raíz del confuso episodio y de la sensible coyuntura internacional, surgieron una serie de hipótesis y versiones cruzadas sobre el origen del incidente y supuestos objetivos.
El incidente
La detonación ocurrió en un inmueble de ocho pisos en Bandar Abbas, en la costa del Golfo Pérsico; los pisos inferiores quedaron gravemente dañados y las ventanas del edificio resultaron destrozadas, según el relato de medios estatales citados por agencias.
Imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron la fachada arrancada y partes del interior expuestas, con escombros esparcidos en la zona, de acuerdo con los informes.
La agencia semioficial Tasnim, citando al director de Gestión de Crisis de la Gobernación de Hormozgán, Mehrdad Hassanzadeh, señaló que el suceso causó un muerto y 14 heridos; la agencia IRNA agregó que los heridos fueron trasladados a hospitales y que se investiga la causa del estallido.
Equipos de rescate y bomberos trabajaban en el lugar, según las mismas fuentes, mientras las autoridades locales revisaban daños y atención a las víctimas.
Versiones enfrentadas sobre la causa y el presunto blanco
En redes sociales circularon versiones que señalaron al comandante de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Alireza Tangsiri, como blanco del incidente; la agencia Tasnim calificó esas publicaciones como “completamente falsas”, dijo la agencia semioficial Tasnim.
Algunas fuentes nacionales atribuyeron la explosión a una fuga de gas, aunque reportes locales sostienen que el edificio no estaba equipado con tuberías de gas, lo que dejó sin consenso la explicación inicial.
Por su parte, otros reportes señalaron que se oyeron explosiones en distintas ciudades iraníes, incluida Ahvaz, cerca de la frontera con Irak; según esos reportes, al menos cuatro personas murieron en la detonación registrada en esa provincia.
Investigación en curso y versiones de agencias
Las agencias semioficiales y estatales informan que las autoridades locales abrieron una investigación sobre la causa de la explosión en Bandar Abbas, sin que hasta el momento se haya divulgado una conclusión definitiva.
Tasnim y IRNA aportaron los primeros balances de víctimas y daños, mientras que periodistas y equipos de emergencia continuaban trabajando en la zona para evaluar la magnitud del deterioro estructural y asistir a los afectados.
Postales de las explosiones registradas por ciudadanos de Bandar Abbas.
Las versiones sobre la autoría o el origen del estallido permanecen contradictorias entre publicaciones en redes sociales, declaraciones oficiales y reportes locales.
Ante la falta de una confirmación única sobre el origen de las detonaciones, medios y autoridades indican que la información disponible aún es parcial y sujeta a actualización conforme avancen las pesquisas y los relevamientos en el terreno.
Contexto regional y respuesta militar
El suceso ocurre en medio de una atmósfera de tensión en la región: el Cuerpo de Guardianes anunció planes para realizar un simulacro naval en aguas del Golfo Pérsico a finales de la semana, según los comunicados citados por medios.
Propaganda anti Israel y Estados Unidos en Teherán, Irán. Crédito: Majid Asgaripour/WANA
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) respondió instando al IRGC a evitar comportamientos provocativos en el mar; en paralelo, se informó del despliegue por parte de Estados Unidos de una fuerza naval que incluye el grupo de combate de un portaaviones en la zona, sin que Washington confirmara que se trató de un ataque.
El jefe del Ejército iraní dijo que estaban en “alerta máxima” y “con el dedo en el gatillo”, según declaraciones citadas por la prensa estatal, en alusión al aumento de la vigilancia tras los incidentes.