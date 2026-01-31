Nueva ofensiva separatista en Pakistán: ataques coordinados dejan al menos diez muertos
Grupos separatistas baluches iniciaron una ofensiva coordinada en múltiples puntos de la provincia pakistaní de Baluchistán, que dejó al menos diez agentes de seguridad muertos y decenas de insurgentes abatidos. El gobierno denunció vínculos externos y aseguró haber frustrado los ataques, mientras persiste la histórica insurgencia en la región.
Insurgentes baluches lanzan una ofensiva simultánea en el suroeste de Pakistán. CREDITO: REUTERS/Stringer
Grupos separatistas baluches lanzaron este sábado una serie de ataques coordinados en distintos puntos de la conflictiva provincia de Baluchistán, en el suroeste de Pakistán, como parte de una ofensiva a gran escala denominada “Operación Herof 2.0” o “Tormenta Negra”.
Los ataques estuvieron dirigidos contra una prisión de alta seguridad, comisarías policiales e instalaciones paramilitares, entre otros objetivos estratégicos.
El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, informó en un comunicado oficial que al menos diez agentes de seguridad murieron durante los enfrentamientos. A su vez, destacó que las fuerzas armadas lograron abatir a 37 insurgentes en distintos operativos de respuesta desplegados en la provincia.
Las autoridades atribuyeron los ataques al grupo Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y a otras organizaciones separatistas, a las que el gobierno suele englobar bajo la denominación de “Fitna al-Hindustan”, término con el que acusa a estos grupos de contar con respaldo extranjero, en particular de la India.
“Operación Herof 2.0” y la respuesta de las fuerzas de seguridad
En un comunicado difundido por el propio BLA, la organización insurgente aseguró haber iniciado acciones armadas en al menos diez ciudades, entre ellas la capital provincial Quetta, además de Noshki, Mastung, Dalbandin, Kalat, Kharan, Gwadar, Pasni, Tump y Buleda.
Según el grupo, los ataques provocaron “grandes pérdidas” a las fuerzas estatales y se desarrollaron de manera “organizada y coordinada”.
El portavoz insurgente, Jeeyand Baloch, afirmó que distintas unidades del BLA participaron de manera simultánea en la segunda fase de la operación, que da continuidad a la ofensiva iniciada en agosto de 2024. Aquella primera etapa había dejado más de 70 muertos, entre ellos miembros de las fuerzas de seguridad e insurgentes.
Desde el gobierno provincial, el portavoz Shahid Rind aseguró que los ataques fueron neutralizados “de manera oportuna” por la policía y el Frontier Constabulary, y que continúa la persecución de los atacantes que lograron huir tras los enfrentamientos.
Un conflicto de larga data en una región estratégica
Baluchistán es escenario desde hace más de dos décadas de una insurgencia separatista protagonizada por grupos armados de etnia baluche, que reclaman la independencia de la región o una mayor autonomía frente al gobierno central de Islamabad.
Los insurgentes acusan al Estado pakistaní de explotar de forma desigual los abundantes recursos naturales de la provincia, rica en minerales y con una ubicación estratégica sobre el mar Arábigo.
La provincia también ha sido foco recurrente de tensiones regionales y operaciones de seguridad, en un contexto marcado por recientes enfrentamientos fronterizos con Afganistán y por la persistente inestabilidad en el suroeste del país.
La nueva escalada de violencia vuelve a poner en evidencia la fragilidad de la situación de seguridad en una de las zonas más sensibles de Pakistán.