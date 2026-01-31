En Baluchistán

Nueva ofensiva separatista en Pakistán: ataques coordinados dejan al menos diez muertos

Grupos separatistas baluches iniciaron una ofensiva coordinada en múltiples puntos de la provincia pakistaní de Baluchistán, que dejó al menos diez agentes de seguridad muertos y decenas de insurgentes abatidos. El gobierno denunció vínculos externos y aseguró haber frustrado los ataques, mientras persiste la histórica insurgencia en la región.