Imán de “instagramers”

Un pintoresco pueblito de Italia decidió prohibir el ingreso de autos tras volverse viral

La localidad de Funes, en los Alpes, anunció que en temporada alta solo podrán entrar residentes y quienes tengan reserva; otros visitantes deberán caminar 15 minutos desde una barrera para cuidar el paisaje ante la viralización en redes.