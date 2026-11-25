Cuba registró una fuerte caída en la llegada de visitantes internacionales durante los primeros diez meses de 2026. Entre enero y octubre, la isla recibió 971.063 turistas menos que en el mismo período de 2025, en un contexto marcado por la crisis económica y energética y las restricciones de Estados Unidos.
Derrumbe del turismo en Cuba: la llegada de visitantes internacionales cayó más de un 65%
El país contabilizó poco más de 507.000 visitantes entre enero y octubre de 2026, en medio de la crisis económica y energética y las crecientes presiones de Estados Unidos.
Según datos preliminares de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el país contabilizó 507.083 visitantes internacionales, una cifra que representa apenas el 34,3% de los registros alcanzados durante igual período del año anterior.
Comunidad cubana en el exterior
La comunidad cubana residente fuera de la isla fue el principal grupo de visitantes, con un total de 132.390 personas. En segundo lugar se ubicó Canadá, con 130.253 visitantes, seguido por Estados Unidos, que aportó 50.268.
México registró 26.421 visitantes, mientras que Rusia alcanzó los 21.822, de acuerdo con las estadísticas difundidas por el organismo.
Los resultados reflejan el retroceso de una actividad que, desde la década de 1990, se consolidó como una de las principales fuentes de ingresos en divisas para la economía cubana.
Las restricciones y la crisis económica
El sector turístico cubano había alcanzado sus mejores cifras recientes entre 2016 y 2019, cuando superó los cuatro millones de visitantes internacionales por año.
Sin embargo, las restricciones impuestas por Estados Unidos durante los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden, junto con las consecuencias de la pandemia de COVID-19, marcaron el comienzo de una tendencia descendente en la llegada de turistas.
A este escenario se sumaron las dificultades económicas y energéticas que atraviesa el país, además de las presiones de Washington y las amenazas de sanciones contra empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con Cuba.
Siete cadenas hoteleras abandonaron sus operaciones
Durante los últimos nueve meses, las presiones estadounidenses incluyeron un cerco petrolero que agravó las dificultades del sector energético.
En paralelo, durante el último año, siete cadenas hoteleras internacionales dejaron de operar en Cuba. Entre ellas se encuentran las compañías españolas Meliá, Iberostar y Barceló.
La salida de estas empresas se produce en medio de un escenario adverso para la actividad turística, que enfrenta una menor llegada de visitantes y crecientes dificultades para sostener sus operaciones.
Reformas para reactivar el sector
Frente al deterioro económico, el Gobierno cubano aprobó en junio un paquete de 176 reformas económicas y sociales con el objetivo de reducir los efectos del bloqueo estadounidense, impulsar la producción nacional, fortalecer el sector de servicios y promover la inversión extranjera.
Entre las medidas anunciadas se contempla ampliar la participación del sector privado en la industria turística. Esto incluye tanto la posibilidad de realizar inversiones como de intervenir en la gestión de instalaciones y servicios.
Las autoridades buscan, de esta manera, impulsar la actividad turística y recuperar uno de los sectores clave para la generación de divisas, en un contexto de marcada contracción en la llegada de visitantes internacionales.