Máxima alerta

Turquía evalúa el despliegue de cazas F-16 en el norte de Chipre tras ataques con drones

El Ministerio de Defensa de Turquía analiza el envío de unidades F-16 a la República Turca del Norte de Chipre (RTNC) bajo el pretexto de garantizar su seguridad. La medida surge tras el impacto de un dron iraní en una base británica al sur de la isla, en un contexto de represalias regionales por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.