Un streamer de Twitch fue atropellado mientras transmitía en vivo su travesía a pie por Estados Unidos para recaudar fondos con fines benéficos. El hecho ocurrió en una ruta de Indiana y quedó registrado por la cámara que seguía su recorrido.
Impactante video: un streamer transmitía en vivo una caminata solidaria y fue atropellado
Isaiah Thomas, conocido en Twitch como “hmbl zayy”, permanece internado y se recupera de las heridas.
La víctima fue identificada como Isaiah Thomas, conocido en internet como “hmbl zayy”. El joven llevaba más de un mes de caminata cuando fue embestido durante la transmisión, ante la mirada de sus seguidores.
Según las primeras versiones, Thomas avanzaba por el carril derecho de la Interestatal 40 mientras un vehículo lo acompañaba lentamente como protección. En ese momento, otro auto impactó contra el coche de apoyo, que terminó desplazándose hacia adelante y atropelló al streamer.
En el video se escucha el chirrido de los neumáticos segundos antes del impacto. Luego, Thomas sale despedido del plano junto con algunas de sus pertenencias, en una escena que generó conmoción entre quienes seguían el vivo.
Tras el accidente, el joven fue trasladado a un hospital, donde permanece en recuperación. Más tarde, publicó una actualización desde la cama de internación, con un collarín, y llevó tranquilidad a sus seguidores.