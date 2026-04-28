Fuerzas federales mexicanas detuvieron a Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero” y señalado como posible sucesor de Nemesio “El Mencho” Oseguera al frente del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo se llevó a cabo en el estado de Nayarit, en el oeste del país, cuando el presunto capo intentaba escapar a través de un desagüe.
Detienen a “El Jardinero”, señalado heredero de “El Mencho” en México
El operativo se realizó en el estado de Nayarit, donde fuerzas federales lograron capturarlo cuando intentaba escapar por un conducto de desagüe tras un amplio despliegue de seguridad.
La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó la magnitud del despliegue y el trabajo de inteligencia previo. La detención ocurrió en una zona con fuerte presencia del CJNG y generó una inmediata reacción de las autoridades locales.
Más de 500 efectivos
De acuerdo con la información oficial, el procedimiento fue resultado de casi dos años de seguimiento e inteligencia. Participó personal de la Secretaría de Marina en coordinación con agencias de Estados Unidos.
“Se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por unas 30 camionetas y más de 60 personas armadas”, detallaron las autoridades.
El despliegue incluyó cuatro helicópteros y más de 500 militares. Pese a la magnitud del operativo, se informó que no se realizaron disparos. “Ni un solo disparo”, remarcaron desde la Secretaría de Marina.
Según el reporte, los escoltas del sospechoso intentaron distraer a las fuerzas federales, mientras Flores Silva trataba de ocultarse en un conducto de desagüe, donde finalmente fue localizado y detenido.
Perfil criminal y rol
Audias Flores Silva, de 45 años, era considerado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores del CJNG en la región del Pacífico mexicano. Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.
Según organismos como la DEA, controlaba rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y estaba vinculado a la producción y traslado de metanfetaminas, cocaína y otras sustancias ilícitas. También se lo relaciona con la operación de laboratorios clandestinos y el uso de aeronaves y vehículos para el transporte de estupefacientes.
Además, había sido señalado como parte del entorno de confianza de “El Mencho” y como uno de los nombres que podía asumir roles de liderazgo dentro de la estructura criminal.
Golpe financiero al cartel
Tras la detención, se registraron hechos de violencia en el estado de Nayarit, con vehículos incendiados y ataques a comercios, aunque sin víctimas fatales confirmadas.
Las autoridades locales recomendaron a la población mantenerse en sus hogares y seguir únicamente información oficial para evitar la circulación de rumores.
En paralelo, también fue detenido en Jalisco César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero del grupo criminal. Según las investigaciones, era responsable del lavado de dinero a través de empresas y adquisiciones de bienes como aeronaves, propiedades e inversiones en la industria del tequila.
El secretario de Seguridad destacó que este arresto representa un golpe significativo a la estructura económica del CJNG, en el marco de una estrategia sostenida para debilitar a las organizaciones criminales.