Un video registró el momento en que un avión de la aerolínea canadiense WestJet chocó contra un camión de catering en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, en Canadá. El incidente ocurrió mientras la aeronave era trasladada en tierra y motivó la intervención de los equipos de emergencia del aeropuerto.
Un avión chocó contra un camión de catering en el aeropuerto de Toronto
Las imágenes muestran el impacto durante una maniobra de remolque en la terminal canadiense. No había pasajeros ni tripulantes a bordo y no se registraron heridos.
El episodio tuvo lugar el martes 27 de octubre, poco antes de las 20.15, hora local. Según informó el Consejo de Seguridad del Transporte de Canadá (TSB, por sus siglas en inglés), el Boeing 737 estaba siendo remolcado desde una puerta de embarque cuando entró en contacto con el vehículo de servicio.
De acuerdo con la información difundida por medios canadienses, el avión no llevaba pasajeros ni tripulantes en ese momento. Las autoridades confirmaron que no hubo personas heridas como consecuencia del choque.
El momento del choque
Las imágenes difundidas muestran el incidente ocurrido en la plataforma aeroportuaria, donde los aviones y los vehículos de asistencia terrestre realizan distintas maniobras vinculadas con la operación de los vuelos.
La aeronave involucrada pertenece a WestJet, una de las principales compañías aéreas de Canadá. Según precisó la empresa, el extremo de una de las alas, conocido como winglet, entró en contacto con un camión de catering que se encontraba estacionado.
Los winglets son extensiones verticales ubicadas en los extremos de las alas. Su función principal es mejorar la eficiencia aerodinámica y reducir la resistencia durante el vuelo.
El contacto se produjo durante una maniobra de reposicionamiento, conocida en el ámbito aeroportuario como pushback cuando se realiza para retirar una aeronave de su posición en la terminal. En este caso, el avión estaba siendo trasladado hacia un sector destinado al estacionamiento nocturno.
La secuencia requirió la intervención de los equipos de emergencia. La presencia de vehículos de respuesta en el lugar quedó registrada en las imágenes difundidas después del episodio.
Sin heridos
El Consejo de Seguridad del Transporte de Canadá confirmó que no había personas a bordo y que no se registraron heridos. También aclaró que la aeronave estaba siendo trasladada en tierra y que no tenía previsto iniciar un vuelo en ese momento.
WestJet confirmó el contacto entre el extremo del ala y el vehículo de servicio. Por su parte, el organismo canadiense indicó que estaba reuniendo información sobre lo ocurrido, aunque no había dispuesto el envío de investigadores al lugar.
Hasta la difusión de los primeros reportes, no se había precisado públicamente la magnitud de los daños materiales en el avión ni en el camión. Tampoco se habían informado las circunstancias que llevaron al contacto entre ambos.
El incidente se produjo en una zona operativa del aeropuerto, donde las aeronaves interactúan con vehículos destinados al abastecimiento, la limpieza, el transporte de equipaje y la provisión de alimentos.
Este tipo de maniobras requiere coordinación entre el personal de tierra y quienes tienen a cargo el traslado de los aviones. En este caso, las autoridades comenzaron a recopilar información para establecer las circunstancias del episodio.
El aeropuerto de Toronto Pearson es uno de los principales centros de conexión aérea de Canadá. La colisión ocurrió durante una operación terrestre y no mientras el avión transportaba pasajeros.