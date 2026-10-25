Un colectivo de pasajeros cayó por un terraplén de unos 20 metros tras chocar con un automóvil en una carretera de montaña de Cataluña, España.
Un colectivo desbarrancó cerca de Barcelona: 80 heridos y un amplio rescate
El vehículo chocó con un auto en una ruta de montaña de Cataluña y se precipitó por una ladera. Bomberos y sanitarios asistieron a 83 personas; cuatro sufrieron heridas graves.
El accidente ocurrió este domingo en Fogars de Montclús, en la provincia de Barcelona, y dejó 83 personas atendidas por los servicios de emergencia, entre ellas cuatro con heridas graves, 18 menos graves y 58 leves, según el balance preliminar difundido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El siniestro se produjo en la carretera BV-5114, a la altura del kilómetro 18,4, en la comarca del Vallès Oriental. Tras la colisión, el autocar se salió de la calzada y cayó por una pendiente. El hecho movilizó a decenas de efectivos de bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad, que trabajaron en el rescate y la evacuación de los pasajeros.
Según los primeros reportes, en el vehículo viajaban alrededor de 50 pasajeros. Algunos lograron salir por sus propios medios y subir hasta la carretera, mientras que otros necesitaron ayuda para abandonar la unidad. Los equipos de rescate también tuvieron que asegurar el colectivo para evitar que continuara desplazándose por el desnivel.
Un operativo de rescate
El aviso del accidente fue recibido durante la tarde y, desde entonces, se desplegó un dispositivo de asistencia de gran magnitud. Los Bomberos de la Generalitat movilizaron dotaciones terrestres y recursos aéreos, con especialistas en rescate de montaña para acceder al lugar donde había quedado el vehículo.
El SEM activó ambulancias, dos helicópteros medicalizados y equipos conjuntos con bomberos. La cantidad de recursos se amplió a medida que avanzaban las tareas de atención y evacuación. De acuerdo con el balance preliminar publicado por medios catalanes, 83 personas habían sido evaluadas por los equipos sanitarios.
Entre los heridos graves, algunos fueron trasladados a hospitales de Girona, Granollers y Vall d'Hebron, en Barcelona. También hubo derivaciones de personas con lesiones de menor consideración a centros asistenciales de la región.
La carretera quedó completamente cortada en ambos sentidos para permitir el trabajo de los rescatistas y facilitar la circulación de los vehículos de emergencia. El teléfono 112 recibió 25 llamadas relacionadas con el siniestro.
Protección Civil activó el plan Procicat, previsto para emergencias vinculadas con el transporte, y coordinó recursos para atender a los afectados. Además, se dispuso asistencia psicológica para pasajeros y familiares, en paralelo con las tareas sanitarias.
Asistencia a pasajeros
La Cruz Roja habilitó un centro de acogida en Can Ramis, en la localidad de Sant Celoni, para recibir a las personas que necesitaran ayuda. También se sumaron voluntarios de municipios cercanos para colaborar con el operativo y brindar apoyo a quienes habían estado involucrados en el accidente.
El colectivo pertenece a la empresa Sagalés y cubría la línea 573, que conecta el Centro de Información de Fogars de Montclús con Santa Fe del Montseny. La compañía confirmó el siniestro y señaló que estaba colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades para aportar la información necesaria para esclarecer lo ocurrido.
La empresa indicó que su prioridad era la atención de los pasajeros y del conductor afectados. Mientras tanto, los equipos desplegados en el lugar lograron evacuar a los ocupantes y apuntalar la unidad para evitar que se desplazara por el terraplén.
Los Mossos d'Esquadra intervinieron para regular el tránsito, asistir en el procedimiento y determinar las circunstancias del choque entre el automóvil y el colectivo. Por el momento, no se habían difundido conclusiones definitivas sobre las causas del accidente.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, expresó su preocupación por lo ocurrido y aseguró que mantenía contacto con las responsables de Interior y Salud para seguir la evolución de la emergencia. También agradeció la tarea de los equipos que participaron en el rescate.
La investigación continuará para establecer cómo se produjo la colisión que terminó con el ómnibus fuera de la carretera. Mientras tanto, las autoridades mantuvieron el operativo de asistencia y las restricciones de circulación en el tramo afectado.