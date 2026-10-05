La aeronave viajaba de Benín a Lagos cuando perdió contacto con los controladores. Los restos fueron encontrados cerca de una base naval y continúa el operativo de rescate.
Se estrelló un avión militar en Nigeria con 32 personas a bordo
La aeronave viajaba de Benín a Lagos cuando perdió contacto con los controladores. Los restos fueron encontrados cerca de una base naval y continúa el operativo de rescate.
Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria se estrelló este lunes en el estado de Ondo, en el sur del país, mientras realizaba un vuelo entre la ciudad de Benín y Lagos. Las autoridades confirmaron que 32 personas viajaban a bordo: 25 pasajeros y siete integrantes de la tripulación.
El accidente ocurrió en las inmediaciones de Igbokoda, cerca de una base naval. La aeronave, identificada con la matrícula NGR 931, perdió contacto con los controladores aéreos alrededor de las 9.13, hora local, cuando se encontraba en ruta hacia Lagos.
El ministro de Aviación y Desarrollo Aeroespacial de Nigeria, Festus Keyamo, confirmó que los restos del aparato fueron localizados y que se puso en marcha un operativo de búsqueda y rescate.
Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas fallecidas o heridas. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para determinar el estado de quienes se encontraban dentro de la aeronave.
Vuelo rutinario
La Fuerza Aérea de Nigeria identificó al aparato como un ATR-42, un modelo utilizado por las fuerzas militares del país para tareas de transporte, vigilancia y reconocimiento.
Según informó la institución, la aeronave cumplía una misión rutinaria entre Benín y Lagos cuando ocurrió el accidente. El trayecto había comenzado en la capital del estado de Edo y tenía como destino la principal ciudad económica de Nigeria.
El director de Relaciones Públicas e Información de la Fuerza Aérea, comodoro del aire Ehimen Ejodame, confirmó que se activó de inmediato una operación de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades y los organismos de respuesta ante emergencias.
El ministro Keyamo precisó que los controladores aéreos habían perdido contacto con la aeronave después de que esta desapareciera de sus sistemas de seguimiento. Los intentos posteriores de establecer comunicación por radio no tuvieron respuesta.
Rescate en curso
El lugar del accidente se encuentra en una zona próxima a un río y a la base naval de Igbokoda. Una vez localizado el aparato, los equipos de emergencia comenzaron las tareas para acceder a los restos y establecer qué ocurrió con las personas que viajaban a bordo.
Testigos citados por medios internacionales señalaron que escucharon un fuerte estruendo antes de observar restos de la aeronave en la zona. También se informó sobre la presencia de equipos de rescate trabajando en las inmediaciones del curso de agua.
La información oficial disponible hasta el momento mantiene en 32 el número de personas que viajaban en el avión, aunque el propio ministro de Aviación aclaró que se trata de información preliminar.
Keyamo aseguró que se comunicó con el jefe de la Fuerza Aérea de Nigeria, Air Marshal Sunday Kelvin Aneke, y ofreció la colaboración del Ministerio de Aviación y Desarrollo Aeroespacial para las tareas que se llevan adelante.
Las autoridades indicaron que brindarán nueva información a medida que avance el operativo y puedan establecerse las condiciones de los pasajeros y de la tripulación.