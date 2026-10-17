Un incendio forestal avanzó rápidamente sobre zonas residenciales del sur de California, en Estados Unidos, y provocó daños en viviendas de San Clemente y San Juan Capistrano, en el condado de Orange. El fuego, identificado como Norte Fire, se propagó favorecido por los fuertes vientos de Santa Ana y obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones en distintos barrios.
Impactantes imágenes de los incendios en el sur de California
Se extendió por las localidades de San Clemente y San Juan Capistrano, impulsado por los fuertes vientos de Santa Ana. Hubo evacuaciones y escuelas que adelantaron la salida de sus alumnos.
Los primeros reportes difundidos el viernes 16 de octubre indicaron que al menos ocho estructuras habían resultado afectadas por las llamas en San Juan Capistrano. La cantidad exacta de casas destruidas o dañadas todavía no estaba confirmada en ese balance inicial.
Las imágenes registradas en el lugar mostraron el avance del fuego por las laderas y su proximidad a las propiedades. Ante la rápida expansión, los equipos de combate desplegaron recursos terrestres y aéreos para contener los distintos focos y proteger las construcciones amenazadas.
Evacuaciones y daños
Las órdenes de evacuación alcanzaron a varios sectores de San Clemente y San Juan Capistrano. Entre las áreas mencionadas en los primeros informes figuraban los alrededores de Camino Las Ramblas y sectores próximos a la autopista Interestatal 5.
En San Juan Capistrano, las zonas afectadas incluían las inmediaciones de Avenida Calita, Via La Mirada y Via De Agua. El avance de las llamas sobre esos sectores residenciales generó preocupación por la posibilidad de que el fuego alcanzara otras propiedades.
La respuesta incluyó la intervención de bomberos del condado de Orange y el despliegue de aeronaves para realizar descargas de agua. También se solicitaron refuerzos ante la velocidad con la que se extendía el frente de fuego.
Las condiciones meteorológicas complicaron las tareas. Las ráfagas de los vientos de Santa Ana favorecieron la propagación de las llamas y dificultaron los esfuerzos para controlarlas. Durante las primeras horas, el incendio había alcanzado una superficie de al menos 250 acres, equivalentes a unas 101 hectáreas, según los reportes iniciales difundidos por las autoridades y medios locales.
Hasta ese momento, no se había determinado el origen del fuego.
Clases afectadas
El avance del incendio también alteró la actividad escolar en la región. El Distrito Escolar Unificado de Capistrano dispuso adelantar la salida de los estudiantes en diez establecimientos como medida preventiva ante la proximidad de las llamas y las condiciones de riesgo.
Entre los centros educativos alcanzados por la decisión se encontraban San Clemente, San Juan Hills, Bernice Ayer y Vista Del Mar. La medida buscó facilitar el regreso de los alumnos y reducir la circulación en sectores afectados por los operativos.
El episodio se produjo en un contexto de condiciones propicias para la propagación de incendios en el sur de California, con tiempo seco y fuertes vientos. La combinación de esos factores representa un desafío para los equipos de respuesta, especialmente en zonas donde las áreas naturales se encuentran próximas a barrios residenciales.
Mientras continuaban las tareas de combate, las autoridades mantenían las medidas preventivas en los sectores afectados. La magnitud definitiva de los daños materiales y la superficie total alcanzada debían establecerse a medida que avanzaran las evaluaciones en el terreno.