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Un río de basura se formó en Ciudad del Este tras intensas lluvias

Las precipitaciones del miércoles provocaron que los desechos acumulados fueran arrastrados por las corrientes de agua desde el microcentro hasta la avenida Luis María Argaña.

La imagen se hizo viral al instante y trascendió las fronteras paraguayas.La imagen se hizo viral al instante y trascendió las fronteras paraguayas.
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La lluvia registrada esta semana volvió a generar una particular escena en el microcentro de Ciudad del Este, Paraguay. Las calles quedaron cubiertas por residuos que fueron arrastrados por las corrientes de agua desde sectores elevados hacia zonas más bajas de la ciudad.

Las imágenes del episodio se difundieron en redes sociales y mostraron distintos tipos de desechos desplazándose junto con los raudales. El recorrido se extendió desde la zona alta del microcentro comercial hasta la avenida Luis María Argaña.

Residuos arrastrados por el agua

Según los reportes publicados por medios paraguayos, el sector concentra una importante generación de residuos debido a la actividad comercial, la presencia de vendedores y la circulación diaria de personas.

Las publicaciones señalan que el sistema de recolección resulta insuficiente para el volumen de desechos que se genera en esa zona. También mencionan la ausencia de un esquema diferenciado de limpieza y de controles vinculados al cumplimiento de las ordenanzas municipales.

A esta situación se suma la falta de un sistema de desagüe pluvial adecuado. Durante las precipitaciones, los residuos acumulados en las calles son incorporados a las corrientes de agua y trasladados hacia otros sectores del microcentro.

La escena fue captada por los vecinos indignados.La escena fue captada por los vecinos indignados.

Una situación que se repite

El episodio registrado el 9 de septiembre no sería un hecho aislado. Los informes describen que escenas similares se repiten después de lluvias intensas, cuando el agua arrastra los residuos acumulados en las calles.

La limpieza posterior realizada por personal municipal aparece como una respuesta insuficiente frente a la cantidad de desechos generados en el área comercial. Las imágenes difundidas tras la última tormenta volvieron a mostrar calles atravesadas por agua y basura.

Los residuos todos desparramados.Los residuos todos desparramados.

La situación también generó numerosos comentarios de vecinos y usuarios de redes sociales a partir de los videos difundidos. Las publicaciones permitieron dimensionar el impacto que tienen las precipitaciones sobre el sistema de recolección y el escurrimiento urbano de Ciudad del Este.

Los informes periodísticos coinciden en señalar que el problema combina la acumulación de residuos con las dificultades para evacuar el agua de lluvia. El resultado vuelve a quedar expuesto cada vez que se producen precipitaciones de intensidad suficiente para generar raudales.

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