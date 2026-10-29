Una sesión del Parlamento de Armenia terminó en una pelea entre legisladores oficialistas y opositores, con golpes de puño, empujones y una silla arrojada contra integrantes de la oposición. El enfrentamiento ocurrió este jueves durante un debate sobre la designación de un integrante de la Cámara de Cuentas, el organismo estatal encargado de auditar el uso de los fondos públicos.
Golpes, empujones y una silla voladora: escándalo en el Parlamento de Armenia
Una discusión por acusaciones de corrupción terminó en una pelea entre legisladores oficialistas y opositores. Un diputado sufrió una lesión en la nariz y debieron intervenir los agentes de seguridad.
Las imágenes difundidas en las transmisiones de la Asamblea Nacional muestran cómo una discusión verbal escaló hasta convertirse en una gresca generalizada. En medio del enfrentamiento, varios diputados se levantaron de sus asientos, se empujaron y comenzaron a golpearse, mientras otros intentaban separarlos.
Uno de los episodios que quedó registrado fue el lanzamiento de una silla por parte de Vahagn Aleksanyan, vicepresidente del Parlamento, hacia legisladores opositores. Además, un diputado de la oposición terminó con la nariz ensangrentada y una ambulancia llegó al edificio legislativo.
La sesión tuvo que ser interrumpida después de varios minutos de tensión, cuando las autoridades parlamentarias convocaron a los agentes de seguridad para intervenir en el recinto.
Cómo comenzó
El conflicto se desató durante la intervención de Taron Chakhoyan, diputado del partido oficialista Contrato Civil, que lidera el primer ministro Nikol Pashinyan. El legislador respondió a cuestionamientos de la oposición con acusaciones dirigidas contra referentes de ese sector político.
Durante su discurso, Chakhoyan mencionó a figuras vinculadas con el expresidente Robert Kocharyan y cuestionó al diputado opositor Mesrop Manukyan por sus antecedentes políticos. También apuntó contra Narek Karapetyan, referente de la bancada opositora Armenia Fuerte y sobrino del empresario Samvel Karapetyan, quien fue detenido.
Las declaraciones generaron una reacción de Karapetyan, que respondió desde su banca. El intercambio subió de tono y, poco después, varios legisladores abandonaron sus asientos y comenzaron a empujarse.
La discusión estaba vinculada con la designación de un integrante de la Cámara de Cuentas, una institución estatal responsable de controlar la gestión de los recursos públicos. El comité parlamentario encargado de los asuntos financieros, crediticios y presupuestarios había propuesto a Karen Arustamyan, integrante del oficialismo, para ocupar el cargo.
Sin embargo, el debate quedó interrumpido antes de que pudiera avanzar el tratamiento de la candidatura.
Intervino seguridad
Las imágenes de la transmisión muestran que el enfrentamiento incluyó golpes de puño y patadas entre integrantes de las distintas bancadas. Mientras algunos legisladores intentaban separar a los involucrados, otros continuaron con los forcejeos dentro del recinto.
El presidente de la Asamblea Nacional, Ruben Rubinyan, inicialmente permitió que la sesión continuara pese al aumento de las tensiones. Finalmente, después de aproximadamente diez minutos, dispuso un receso y pidió la intervención del personal de seguridad.
Según reportes de medios locales, la confrontación también continuó en los pasillos del edificio, donde se escucharon nuevos gritos e insultos.
El episodio dejó al descubierto el nivel de enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición en Armenia, en un contexto de fuertes cuestionamientos políticos y acusaciones cruzadas.
Tras lo ocurrido, el primer ministro Nikol Pashinyan condenó la violencia, aunque atribuyó la responsabilidad del incidente a la oposición y respaldó la actuación de los legisladores de su partido. También defendió las acciones de Aleksanyan, quien había arrojado una silla durante la pelea.
Por su parte, Rubinyan responsabilizó principalmente a Karapetyan por haber interrumpido el discurso del diputado oficialista y por la escalada posterior.
El enfrentamiento se produjo durante una jornada parlamentaria marcada por las tensiones entre las dos fuerzas políticas. Las imágenes de la pelea se difundieron rápidamente y mostraron una escena inusual en el recinto legislativo, con representantes elegidos por el voto popular involucrados en una confrontación física.