La ciudad venezolana de Maracaibo y otras localidades del estado de Zulia sufrieron durante la noche del domingo el impacto de una intensa onda tropical que dejó a su paso fuertes lluvias, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y numerosos inconvenientes en la infraestructura urbana. Según informaron las autoridades, no se registraron fallecidos ni personas lesionadas.
Una onda tropical azotó Maracaibo con lluvias, vientos y cortes masivos de energía
El fenómeno meteorológico provocó importantes daños en varias ciudades del estado venezolano de Zulia. Hubo caída de estructuras, interrupciones del servicio eléctrico y un amplio operativo de emergencia. Hasta el momento no se informaron víctimas fatales ni heridos.
El fenómeno, identificado como la onda tropical número 30 de la temporada, obligó a la activación del Sistema Regional de Gestión de Riesgo para coordinar la respuesta de los organismos de emergencia en distintos municipios afectados, entre ellos Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y La Cañada de Urdaneta.
Daños en infraestructura y cortes de electricidad
Uno de los principales inconvenientes se produjo en el sistema eléctrico regional. De acuerdo con el reporte oficial, las intensas descargas atmosféricas afectaron una línea de transmisión de alta tensión de 230 kilovoltios, provocando una pérdida cercana a los 300 megavatios de potencia y dejando sin servicio a amplios sectores de la región.
Las condiciones meteorológicas también ocasionaron daños materiales en diferentes puntos de Maracaibo. Entre los episodios más importantes se destacó el colapso de una torre de comunicaciones ubicada en el sector Cerros de Marín, que cedió por la fuerza de los vientos.
En distintos barrios se registraron además anegamientos temporarios, caída de árboles y complicaciones para la circulación vehicular, mientras cuadrillas de emergencia comenzaron las tareas de despeje y evaluación de daños.
Continúa el monitoreo
Los organismos de Protección Civil y de gestión de riesgos mantienen un monitoreo permanente de las zonas más vulnerables mientras avanzan las tareas para restablecer el suministro eléctrico y otros servicios esenciales.
Las autoridades venezolanas indicaron que el seguimiento continuará durante las próximas horas debido a la posibilidad de nuevas precipitaciones asociadas al desplazamiento de sistemas tropicales sobre el occidente del país.
Si bien el temporal generó importantes complicaciones y daños materiales, el balance preliminar resulta alentador al no haberse reportado víctimas fatales ni personas heridas, mientras los equipos de emergencia continúan relevando la situación en las áreas afectadas.