Otro golpe a Venezuela

Una onda tropical azotó Maracaibo con lluvias, vientos y cortes masivos de energía

El fenómeno meteorológico provocó importantes daños en varias ciudades del estado venezolano de Zulia. Hubo caída de estructuras, interrupciones del servicio eléctrico y un amplio operativo de emergencia. Hasta el momento no se informaron víctimas fatales ni heridos.