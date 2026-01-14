Se investiga

España: un nene de 11 denunció que fue retenido y torturado por un compañero de clase

El hecho habría ocurrido tras invitarlo a su casa a jugar con una consola, en Los Barrios (Cádiz). La familia realizó la denuncia y la Guardia Civil junto a la Fiscalía de Menores avanzan con la investigación.