España: un nene de 11 denunció que fue retenido y torturado por un compañero de clase

Un caso de violencia extrema entre menores conmociona a España: la Justicia investiga la denuncia de un chico de 11 años que aseguró haber sido retenido y agredido por un compañero de clase de 12 en la localidad de Los Barrios, provincia de Cádiz.
El hecho habría ocurrido tras invitarlo a su casa a jugar con una consola, en Los Barrios (Cádiz). La familia realizó la denuncia y la Guardia Civil junto a la Fiscalía de Menores avanzan con la investigación.
Según el relato, todo comenzó cuando el presunto agresor lo invitó a su casa a jugar videojuegos y le dijo que estarían solos porque sus padres no se encontraban. La víctima aceptó y, una vez allí, la situación habría escalado.
De acuerdo con la denuncia recogida por medios locales, el menor de 12 años habría retenido al chico durante varias horas, lo habría obligado a desnudarse mediante amenazas y luego le habría provocado quemaduras utilizando un cuchillo calentado con un encendedor.
La familia también declaró que el agresor habría usado un aerosol con un encendedor para generar un efecto tipo “lanzallamas”, lo que agravó las lesiones.
La víctima logró escapar cuando el otro chico le indicó que saliera a la vereda para “mojar” a niños que pasaban por la calle. Apenas llegó a su casa, le contó a sus padres lo sucedido, quienes constataron las lesiones y lo llevaron a recibir atención médica.
Tras la asistencia sanitaria, la familia radicó la denuncia y el caso quedó bajo investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía de Menores, que ordenaron medidas para reconstruir lo ocurrido y determinar responsabilidades.
Mientras avanza la causa, los padres señalaron que el niño recibe tratamiento médico y psicológico y reclamaron medidas de protección. En España, además, la edad del presunto agresor (12 años) abre un debate adicional porque el sistema penal juvenil tiene límites por debajo de los 14.