Un tenso episodio se registró en San Sebastián de los Reyes, donde el periodista Vito Quiles se encontró con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en una cafetería.
España: el cruce entre un periodista y Begoña Gómez terminó con gritos, forcejeos y denuncia
El notero Vito Quiles difundió un video en redes en el que interpela a Begoña Gómez y la acusa de haber aprovechado su condición de esposa del presidente español para cometer presuntas irregularidades.
Según la versión difundida por el propio Quiles, el reportero llegó al lugar tras recibir información sobre la presencia de Gómez. Allí ingresó al local y comenzó a hacerle preguntas vinculadas a las investigaciones y cuestionamientos públicos que la involucran.
En las imágenes compartidas por el periodista se observa a Begoña Gómez dentro del establecimiento, acompañada por dos mujeres y hablando por teléfono. Quiles la increpó con preguntas directas, mientras sus acompañantes intentaban frenar la grabación.
La situación continuó luego en la calle, cuando Gómez esperaba la llegada de un vehículo. El periodista insistió con sus preguntas y el clima se volvió cada vez más tenso.
En ese momento se produjo un forcejeo entre Quiles y las acompañantes de Gómez. En el video se ve que intentan impedir la filmación y una de ellas llega a tomarlo del cuello, mientras se escuchan gritos e insultos.
🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. pic.twitter.com/pnrkK84juk— Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026
Tras la difusión de las imágenes, el entorno de Begoña Gómez aseguró que presentará una denuncia contra Vito Quiles por presunta agresión y acoso. También sostuvieron que el video difundido en redes estaría editado y que el periodista habría impedido la salida de Gómez del local.
El caso volvió a instalar una fuerte polémica política y mediática en España, con versiones contrapuestas sobre lo ocurrido y acusaciones cruzadas entre el periodista y el entorno de la esposa del presidente.