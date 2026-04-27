En el marco de una agenda oficial en Madrid, el intendente Juan Pablo Poletti avanza en una serie de gestiones clave destinadas a posicionar a la ciudad de Santa Fe en el plano internacional. Acompañado por la directora de la Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior (ACICE), Lucila García, el mandatario local busca captar inversiones, acceder a asistencia técnica de organismos globales y adoptar modelos de planificación urbana moderna para el desarrollo económico de la capital santafesina.
Poletti se encuentra en Madrid en busca de inversiones y posicionamiento de Santa Fe
El intendente encabeza una misión estratégica en España con el objetivo de insertar a la capital provincial en los circuitos de financiamiento internacional. Agenda con la OCDE, tecnología de vanguardia en el instituto Norman Foster y la presentación de planes locales de iluminación y urbanismo marcan el pulso de la gira.
Innovación y planificación de vanguardia
Durante la apertura de la misión, la comitiva santafesina fue recibida en el prestigioso instituto del arquitecto Norman Foster. En este espacio de referencia global, Poletti y García conocieron de cerca herramientas tecnológicas de última generación, como softwares de análisis urbano que permiten evaluar dimensiones críticas de una ciudad: movilidad, infraestructura, medio ambiente y desarrollo social.
La apuesta del municipio es clara: fortalecer la planificación estratégica basada en datos para transformar a Santa Fe en una ciudad más sustentable e inclusiva, optimizando el funcionamiento de los servicios públicos mediante el uso de tecnología aplicada.
El nexo con la OCDE y la nueva economía
La segunda jornada estuvo marcada por un desayuno de trabajo con representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo primordial de este encuentro fue gestionar asistencia técnica internacional para potenciar el área de inversiones local, permitiendo que Santa Fe se integre de manera competitiva a la economía global.
"La nueva economía global obliga a las ciudades a tener una estrategia. Santa Fe quiere ser parte de las oportunidades. Internacionalizar Santa Fe no es viajar, es traer herramientas, financiamiento, conocimiento y oportunidades concretas para mejorar la vida de los santafesinos", afirmó Poletti desde Madrid.
El intendente subrayó que la ciudad posee una ubicación estratégica dentro del Mercosur, capacidades productivas consolidadas y una agenda ambiental que resulta atractiva para capitales sostenibles.
Impacto directo: empleo y desarrollo local
Para la gestión municipal, la proyección internacional no es un fin en sí mismo, sino un medio para el crecimiento interno. La directora de ACICE, Lucila García, enfatizó que cada proceso de internacionalización debe traducirse en beneficios palpables para los vecinos.
"El desafío es que cada inversión genere beneficios locales: empleo, proveedores santafesinos, innovación e infraestructura. Santa Fe puede convertirse en una ciudad intermedia modelo, productiva, logística, circular y conectada", sostuvo la funcionaria.
Proyectos con sello santafesino: LED y Costanera
En los foros internacionales, Poletti presentó el Plan de Modernización de la Iluminación, que busca alcanzar la cobertura total de tecnología LED en la capital. Según detalló el mandatario, este plan es un eje de equidad territorial: "Cada barrio merece buena iluminación, no solo el centro. Las luces LED usan 70% menos energía y ayudan a reducir las emisiones de CO₂".
Asimismo, se puso en valor la transformación de la Costanera y el proyecto de la Costanera del Salado, una iniciativa urbana integral que busca reconectar barrios y fortalecer la infraestructura para consolidar una ciudad más resiliente y sostenible.
La presencia de Santa Fe en Madrid, bajo la gestión de Poletti, reafirma una política de Estado orientada a la apertura internacional. Al conectar con redes como Bloomberg Philanthropies y la OCDE, la ciudad no solo busca financiamiento, sino también el conocimiento necesario para enfrentar los desafíos urbanos del siglo XXI, transformando vínculos globales en mejoras concretas para la calidad de vida de los santafesinos.