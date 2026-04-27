Escenario global

Poletti se encuentra en Madrid en busca de inversiones y posicionamiento de Santa Fe

El intendente encabeza una misión estratégica en España con el objetivo de insertar a la capital provincial en los circuitos de financiamiento internacional. Agenda con la OCDE, tecnología de vanguardia en el instituto Norman Foster y la presentación de planes locales de iluminación y urbanismo marcan el pulso de la gira.