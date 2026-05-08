La erupción del volcán Dukono, en el noreste de Indonesia, dejó al menos tres personas muertas y varios excursionistas desaparecidos este viernes, en medio de un operativo de búsqueda desplegado por las autoridades locales y organismos de rescate.
Indonesia: una fuerte erupción del volcán Dukono dejó víctimas y desaparecidos
El volcán Dukono, uno de los más activos de Indonesia, entró nuevamente en erupción en la isla de Halmahera y sorprendió a un grupo de senderistas que se encontraba en la zona pese a las restricciones vigentes. Las autoridades mantienen un amplio operativo de rescate.
El episodio ocurrió en la isla de Halmahera, en la provincia de Maluku del Norte, una región acostumbrada a la actividad sísmica y volcánica, aunque el fenómeno volvió a poner en evidencia los riesgos de acercarse a zonas de exclusión alrededor de volcanes activos.
Según informó la agencia de vulcanología indonesia, la erupción comenzó alrededor de las 7.41 de la mañana, hora local, y expulsó una enorme columna de ceniza que alcanzó unos 10 kilómetros de altura.
Testigos y organismos oficiales señalaron que la actividad estuvo acompañada por fuertes estruendos y una densa nube de humo que rápidamente cubrió parte de las laderas del volcán.
Las autoridades confirmaron que un grupo de 20 excursionistas quedó atrapado en la zona durante la erupción. Entre ellos había ciudadanos indonesios y turistas extranjeros, principalmente de Singapur. Hasta el momento, 17 personas fueron evacuadas con vida, mientras continuaban las tareas para localizar a los desaparecidos.
Distintas fuentes coinciden en que entre las víctimas fatales habría dos ciudadanos singapurenses y un indonesio, aunque algunos datos seguían siendo verificados oficialmente durante las primeras horas posteriores al desastre.
Bajo alerta permanente
El monte Dukono es uno de los volcanes más activos de Indonesia y permanece en erupción casi continua desde 1933. Las autoridades mantienen desde hace meses el nivel de alerta en una categoría elevada debido al incremento de la actividad registrado desde fines de marzo, cuando comenzaron a detectarse cientos de erupciones menores.
La Agencia de Vulcanología de Indonesia había establecido una zona de exclusión de al menos cuatro kilómetros alrededor del cráter y prohibido las actividades de senderismo en el área desde una erupción previa ocurrida en 2024.
Sin embargo, según indicaron responsables policiales y de rescate, el grupo ingresó igualmente al sector afectado. Las autoridades investigan ahora si existieron fallas en los controles o responsabilidades por parte de operadores turísticos y guías locales.
Las imágenes difundidas por organismos oficiales mostraron enormes columnas de ceniza elevándose sobre el volcán y cubriendo los alrededores. También se reportó caída de ceniza volcánica en localidades cercanas, incluida la ciudad de Tobelo, ubicada al norte de Halmahera. Los especialistas advirtieron además sobre el riesgo de corrientes de lodo volcánico, especialmente en caso de lluvias intensas.
El operativo de rescate se vio dificultado por las condiciones del terreno, la persistencia de la actividad volcánica y la presencia de gases y cenizas en suspensión. Equipos de rescate, policías y militares trabajaban en la zona intentando acceder a sectores de difícil alcance donde podrían encontrarse los excursionistas desaparecidos.
Indonesia y el riesgo de los volcanes
Indonesia se encuentra sobre el denominado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. El país posee más de 120 volcanes activos y registra frecuentes terremotos y erupciones que, en ocasiones, provocan importantes daños humanos y materiales.
En las últimas décadas, varias erupciones dejaron miles de evacuados y numerosas víctimas. Entre los antecedentes recientes figuran las erupciones del volcán Semeru y del Anak Krakatoa, además de otros eventos que obligaron a evacuar poblaciones enteras y afectaron el transporte aéreo en distintas regiones del archipiélago.
El Dukono, ubicado en la isla de Halmahera, forma parte de una extensa cadena volcánica asociada al movimiento de placas tectónicas en el sudeste asiático. Su actividad es monitoreada de manera permanente por las autoridades científicas del país debido a su comportamiento impredecible y a la cercanía de comunidades y rutas de tránsito.
Mientras continúa la búsqueda de los excursionistas desaparecidos, el gobierno indonesio reiteró las advertencias para evitar el ingreso a zonas restringidas cercanas al volcán. Además, se pidió a la población mantenerse alerta ante posibles nuevas emisiones de ceniza y eventuales lluvias volcánicas en las áreas próximas al Dukono.
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