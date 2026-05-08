En alerta

Indonesia: una fuerte erupción del volcán Dukono dejó víctimas y desaparecidos

El volcán Dukono, uno de los más activos de Indonesia, entró nuevamente en erupción en la isla de Halmahera y sorprendió a un grupo de senderistas que se encontraba en la zona pese a las restricciones vigentes. Las autoridades mantienen un amplio operativo de rescate.