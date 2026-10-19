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Zelenski reclama que "nadie avisó" antes de nuevos bombardeos rusos en Kiev

El presidente ucraniano cuestionó la falta de alertas previas de sus aliados tras los bombardeos rusos, en medio de crecientes tensiones con Washington.

Las advertencias militares no llegaron a tiempo y reavivaron el malestar en Kiev, mientras Washington defiende su postura y exige avanzar hacia la paz. Foto: REUTERS / Yves Herman.Las advertencias militares no llegaron a tiempo y reavivaron el malestar en Kiev, mientras Washington defiende su postura y exige avanzar hacia la paz. Foto: REUTERS / Yves Herman.
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció no recibió ningún aviso de sus socios antes de los bombardeos con misiles que impactaron Kiev , cuando misiles balísticos fueron lanzados de madrugada y se escucharon alertas y explosiones en la capital.

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Zelenski escribió en X que "de nuevo" su país no obtuvo "ningún aviso" antes de los ataques, y puntualizó que los rusos lanzaron 16 misiles balísticos contra Kiev y su región, según el despacho de la agencia AFP.

Periodistas de la misma agencia relataron haber escuchado alertas aéreas y detonaciones en la capital durante la madrugada, un dato que el mandatario utilizó para criticar la falta de información previa por parte de aliados.

Respuesta de aliados y críticas desde Estados Unidos

La semana anterior, las autoridades ucranianas denunció que Estados Unidos no les advertió sobre ataques similares, lo que impidió que la población tuviera tiempo para ponerse a cubierto.

A shopping mall damaged by a Russian missile attack, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 19, 2026. REUTERS/Gleb GaranichUn centro comercial dañado por un ataque con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kyiv, Ucrania, 19 de octubre de 2026. REUTERS/Gleb Garanich

Frente a esas acusaciones, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, negó la interrupción del intercambio de inteligencia y afirmó a Periodistas: “No habió ninguna pausa”, declaró Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, durante una visita a Samarcanda, en Uzbekistán.

Employees repair railway tracks at a metro station which was hit by an overnight Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 19, 2026. REUTERS/Valentyn OgirenkoEmpleados reparan las vías en una estación de metro que fue alcanzada por un ataque nocturno con misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kyiv, Ucrania, 19 de octubre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a criticar al líder ucraniano en su plataforma Truth Social, donde aseguró haber logrado "grandes avances" en negociaciones de paz y sostuvo que a Zelenski "no le importa" poner fin al conflicto.

Réplicas en redes y continuidad del choque retórico

Zelenski respondió en redes a las críticas y negó que Ucrania desee la guerra: escribió el lunes, “Ucrania nunca querió esta guerra, y hemos dado la bienvenida, literalmente, a CADA intento de nuestros socios por ponerle un final digno”.

Tras los ataques y las acusaciones cruzadas entre Kiev y funcionarios estadounidenses, la situación derivó en un intercambio público de negaciones y reproches entre aliados y la Casa Blanca según la cobertura de AFP.

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