El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció no recibió ningún aviso de sus socios antes de los bombardeos con misiles que impactaron Kiev , cuando misiles balísticos fueron lanzados de madrugada y se escucharon alertas y explosiones en la capital.
Zelenski reclama que "nadie avisó" antes de nuevos bombardeos rusos en Kiev
El presidente ucraniano cuestionó la falta de alertas previas de sus aliados tras los bombardeos rusos, en medio de crecientes tensiones con Washington.
Zelenski escribió en X que "de nuevo" su país no obtuvo "ningún aviso" antes de los ataques, y puntualizó que los rusos lanzaron 16 misiles balísticos contra Kiev y su región, según el despacho de la agencia AFP.
Periodistas de la misma agencia relataron haber escuchado alertas aéreas y detonaciones en la capital durante la madrugada, un dato que el mandatario utilizó para criticar la falta de información previa por parte de aliados.
Respuesta de aliados y críticas desde Estados Unidos
La semana anterior, las autoridades ucranianas denunció que Estados Unidos no les advertió sobre ataques similares, lo que impidió que la población tuviera tiempo para ponerse a cubierto.
Frente a esas acusaciones, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, negó la interrupción del intercambio de inteligencia y afirmó a Periodistas: “No habió ninguna pausa”, declaró Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, durante una visita a Samarcanda, en Uzbekistán.
En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a criticar al líder ucraniano en su plataforma Truth Social, donde aseguró haber logrado "grandes avances" en negociaciones de paz y sostuvo que a Zelenski "no le importa" poner fin al conflicto.
Réplicas en redes y continuidad del choque retórico
Zelenski respondió en redes a las críticas y negó que Ucrania desee la guerra: escribió el lunes, “Ucrania nunca querió esta guerra, y hemos dado la bienvenida, literalmente, a CADA intento de nuestros socios por ponerle un final digno”.
Tras los ataques y las acusaciones cruzadas entre Kiev y funcionarios estadounidenses, la situación derivó en un intercambio público de negaciones y reproches entre aliados y la Casa Blanca según la cobertura de AFP.