El gobierno de Yamandú Orsi enviará esta semana al Congreso uruguayo un proyecto de ley que permitirá acceder a la jubilación desde los 60 años a quienes acrediten al menos 30 años de aportes. La iniciativa busca ampliar las opciones para retirarse y contempla condiciones especiales para los trabajadores con menores ingresos.
Uruguay impulsará una ley para habilitar la jubilación a los 60 años: cuáles serán los requisitos
La iniciativa del gobierno de Yamandú Orsi establece como condición tener al menos 30 años de aportes y prevé beneficios para los jubilados de menores ingresos.
El anuncio fue realizado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, luego de la reunión del Consejo de Ministros en la residencia de Suárez y Reyes.
El funcionario explicó que la propuesta responde a un compromiso asumido durante la campaña electoral y a los acuerdos alcanzados en el marco del Diálogo Social. Además, señaló que el objetivo es que cada trabajador pueda decidir cuándo iniciar su jubilación, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.
Quiénes podrán acceder
De acuerdo con Sánchez, el proyecto establecerá una nueva causal jubilatoria para las personas de entre 60 y 65 años que cuenten con un mínimo de 30 años de aportes.
La medida surge tras los debates generados por la aprobación de la ley 20.130, que introdujo cambios en el sistema previsional uruguayo. Con la nueva propuesta, el Gobierno pretende habilitar una alternativa para quienes deseen retirarse antes de alcanzar la edad prevista en el régimen vigente.
El secretario de Presidencia remarcó que la adhesión será voluntaria y que cada persona podrá evaluar cuándo le conviene iniciar el trámite jubilatorio.
Qué pasará con los de menores ingresos
Uno de los puntos destacados por el Gobierno es el tratamiento previsto para quienes perciben los haberes más bajos. Sánchez afirmó que el 30% de las jubilaciones de menor monto podrá acceder al retiro a los 60 años en condiciones iguales o mejores que las contempladas antes de la entrada en vigor de la ley 20.130.
Según el funcionario, la iniciativa apunta a priorizar a los trabajadores con menos ingresos y garantizar que la posibilidad de jubilarse anticipadamente no implique un deterioro de sus prestaciones.
También sostuvo que se trata de una propuesta de alcance general para la población uruguaya, aunque la decisión de acogerse a esta modalidad quedará en manos de cada trabajador.
El impacto en el mercado laboral
Sánchez señaló que la iniciativa también busca dar respuesta a las transformaciones del mundo del trabajo, especialmente ante los avances tecnológicos y sus efectos sobre el empleo.
Como ejemplo, mencionó la situación de una persona que pierde su puesto laboral a los 62 años y que, pese a tener tres décadas de aportes, debe esperar hasta los 65 para jubilarse bajo las condiciones actuales.
En ese sentido, el Gobierno considera que la nueva causal podría ofrecer una alternativa para quienes enfrentan dificultades para reinsertarse laboralmente en los últimos años de su vida activa.
Cuándo podría aprobarse el proyecto
La propuesta deberá atravesar el debate parlamentario antes de convertirse en ley. Sánchez expresó su expectativa de que reúna los votos necesarios para ser aprobada antes de fin de año, en línea con los compromisos asumidos por el presidente Yamandú Orsi y los acuerdos del Diálogo Social.
Por último, el funcionario aseguró que la iniciativa no afectará la sustentabilidad del sistema de seguridad social uruguayo.