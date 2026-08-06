Al menos 35 soldados del Gobierno de Yemen murieron y decenas resultaron heridos este jueves por ataques con drones contra posiciones militares en las provincias orientales de Marib y Hadramout, informó un funcionario militar a Xinhua.
Yemen: ataques hutíes con drones matan al menos a 35 soldados del Gobierno
El grupo hutí afirmó haber llevado a cabo una operación militar a gran escala en la que empleó misiles balísticos y drones contra fuerzas gubernamentales en Marib y Hadramout, y aseguró haber causado “cientos de vidas”.
El oficial, que pidió mantener el anonimato, indicó que los ataques impactaron cuarteles y posiciones en varios puntos de ambas provincias, incluidas bases de las recién creadas fuerzas de emergencia yemeníes apoyadas por Arabia Saudí.
Reacción del grupo hutí
Por su parte, el grupo hutí afirmó haber llevado a cabo una operación militar a gran escala en la que empleó misiles balísticos y drones contra fuerzas gubernamentales en Marib y Hadramout, y aseguró haber causado “cientos de vidas”.
En un comunicado difundido por la cadena hutí Al-Masirah TV, el vocero del ejército hutí, Yahya Sarea, detalló que los ataques golpearon posiciones en Ruwaik, en Marib, y en Thaniyah y Al-Abr, en la vecina Hadramout, incluidas campamentos militares y reuniones de tropas pertenecientes a la primera y tercera división de las fuerzas de emergencia respaldadas por Arabia Saudí.
Sarea afirmó que vehículos militares, almacenes de armas y otras instalaciones fueron destruidos o incendiados, y que las bases en Al-Wadi'ah, en la frontera entre Yemen y Arabia Saudí, también fueron atacadas; además reportó que “cientos” de miembros del personal gubernamen al murieron o resultaron heridos.
Consecuencias de los ataques
Las fuerzas de emergencia yemeníes confirmaron que varios campamentos y unidades, incluidas posiciones de su Primera División, sufrieron ataques que provocaron víctimas y pérdidas materiales.
Los ataques se produjeron después de recientes operaciones de seguridad de las fuerzas gubernamentales contra redes criminales y grupos de contrabando que operan en la región, según informaron las fuerzas de emergencia.
Yemen permanece inmerso en un conflicto desde finales de 2014, cuando los hutíes tomaron gran parte del norte del país, incluida la capital Saná, lo que motivó la intervención en 2015 de una coalición encabezada por Arabia Saudita para apoyar al Gobierno reconocido internacionalmente.
Una tregua mediada por la ONU entró en vigor en abril de 2022 y expiró en octubre de ese año sin prórroga formal; desde entonces se mantiene en gran medida un frágil alto el fuego de facto, pese a esporádicos enfrentamientos, bombardeos y ataques con drones en diversas líneas del frente.
Marib y Hadramout, ambas ricas en petróleo y gas, son provincias de gran importancia estratégica bajo control del Gobierno reconocido internacionalmente. Antes de la tregua, Marib fue escenario de algunos de los enfrentamientos más intensos del conflicto cuando los hutíes intentaron tomar el control, mientras que Hadramout se mantuvo en gran parte apartada de la línea principal de combate.