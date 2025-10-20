¿Se solucionó?

Caída global de AWS: Amazon dice haber resuelto el fallo, pero persisten errores

La interrupción en los servicios de Amazon Web Services afectó a miles de plataformas este lunes 20 de octubre. Aunque la empresa aseguró que el sistema ya se recuperó en su mayoría, todavía hay fallas en la región de Virginia, epicentro del problema.