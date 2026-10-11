La industria audiovisual de América Latina experimenta un momento de transformación técnica y narrativa. En la intersección donde el cyberpunk, la animación 2D de alta calidad y la mitología ancestral se cruzan, emerge Electro Andes, un proyecto que redefine cómo la región imagina sus propios escenarios distópicos.
Electro Andes, el “anime” argentino que fusiona cyberpunk y cultura andina
La serie animada 2D fue creada por el estudio Bellolandia bajo la dirección de Nacho Malter y Damián Fernández Gómez.
Desarrollada en Argentina por el estudio Bellolandia bajo la dirección de Nacho Malter, Damián Fernández Gómez y Rojo Martín Gil, Electro Andes traslada la estética del anime al territorio sudamericano.
Electro Andes no surge sólo en un contexto latinoamericano creciente, sino también en el marco de tierra fértil argentina que da sus frutos como la serie animada de La Huella del Oro o en el doblaje latino de Hokuto no Ken.
Si bien, la categoría anime discrimina de forma exclusiva a las animaciones realizadas en Japón, este creación argentina se acerca al estilo. Salvando sus distancias, Avatar: la leyenda de Aang logró camuflarse como anime a pesar de nacer en Estados Unidos.
El argumento de Electro Andes
La serie transcurre en la ficción de Arcadia Iruyana, un asentamiento andino oprimido por Black Mountain, un conglomerado megaminero y tecnocrático que explota los recursos de la cordillera.
Frente al colapso ecológico, los protagonistas establecen una alianza con poderes y mitos ancestrales, fusionando la tecnología futurista con la memoria viva de los pueblos originarios.
Dónde se puede ver Electro Andes
La serie animada Electro Andes puede verse a través del canal de YouTube de Bellolandia.
Futurismo identitario
El cruce entre mitología local y ciencia ficción, a menudo conceptualizado como futurismo latinoamericano, cuenta con diversos exponentes que han sentado precedentes en la industria del entretenimiento.
Uno de los ejemplos es Aztech: Forgotten Gods (2022), un videojuego desarrollado en México por el estudio Lienzo. Este título de acción traslada al jugador a una metrópolis mesoamericana donde los imperios precolombinos nunca fueron conquistados, combinando cibernética y deidades aztecas.
En el rubro específico de series, Onyx Equinox (2020), creada por Sofia Alexander para Crunchyroll, aparece como una historia que aborda la fantasía oscura y la épica prehispánica (azteca, maya y zapoteca) con una narrativa orientada a audiencias compuestas por jóvenes y adultos.