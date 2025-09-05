Google deberá pagar 425 millones de dólares por violar leyes de privacidad en Estados Unidos

Un jurado federal de Estados Unidos ordenó a Google pagar 425,7 millones de dólares por invadir la privacidad de los usuarios al recopilar datos durante un período de ocho años sobre millones de personas que habían desactivado una función de seguimiento en su cuenta de Google.
El veredicto del miércoles en San Francisco, California, llega tras un juicio en una demanda colectiva que se aplica a aproximadamente 98 millones de usuarios en Estados Unidos entre el 1 de julio de 2016 y el 23 de septiembre de 2024. El jurado determinó que la empresa había estado espiando a los usuarios, violando las leyes de privacidad de California.
Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Steve Marcus
La noticia se da a pocos días de que se conociera el fallo de un juez federal de Washington respecto a su condición de empresa monopólica, la cual fue ratificada, pero sin el acompañamiento de la obligación de venta de Chrome. Google sólo deberá ceder información sobre su motor de búsqueda a empresas determinadas y no podrá establecer nuevos acuerdos de exclusividad, sosteniendo los ya rubricados.
Respecto al fallo reciente, Google negó que estuviera accediendo indebidamente a los dispositivos para recopilar, guardar y utilizar datos de personas que creían haber protegido su actividad en línea con controles de privacidad.
"Esta decisión no comprende el funcionamiento de nuestros productos", declaró a Reuters el portavoz de Google, José Castañeda. "Nuestras herramientas de privacidad permiten a los usuarios controlar sus datos, y cuando desactivan la personalización, respetamos esa decisión". Castaneda dijo que la compañía planea apelar el veredicto.
La demanda colectiva se presentó en julio de 2020, acusando a Google de seguir recopilando datos de usuarios que habían activado los controles de privacidad .
Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Paresh Dave
Durante el juicio, Google afirmó que los datos recopilados eran "no personales, seudónimos y almacenados en ubicaciones segregadas, seguras y encriptadas". La empresa afirmó que los datos no estaban asociados con las cuentas de Google de los usuarios ni con la identidad de ningún usuario. El abogado David Boies, que representó a los usuarios, dijo en un comunicado que estaban "obviamente muy satisfechos con el veredicto del jurado".
Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
Google ha recibido otras demandas por violaciones a la privacidad, incluida una a principios de este año en la que acordó pagar casi 1.400 millones de dólares en un acuerdo con Texas por acusaciones de violación de las leyes de privacidad del estado.
El año pasado, la compañía acordó destruir miles de millones de registros de datos de las actividades de navegación privada de los usuarios para resolver una demanda que la acusaba de rastrear a personas que creían que estaban navegando de forma privada, incluso en modo "incógnito".
