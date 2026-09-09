Apple dio uno de los pasos más importantes de su historia con la presentación del iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía. El dispositivo abandona el formato tradicional del iPhone y propone un equipo que puede utilizarse cerrado como un smartphone convencional o desplegado como una pequeña tablet.
Apple presentó el iPhone Duo: cómo es el modelo que cambia para siempre el diseño del teléfono
Tiene una pantalla interna de 7,6 pulgadas, diseño tipo pasaporte y un precio inicial de 1.999 dólares en Estados Unidos. Prestaciones de un teléfono novedoso.
El nuevo modelo tiene un diseño similar al de un pasaporte cuando está cerrado. En esa posición incorpora una pantalla exterior de 5,4 pulgadas, mientras que al abrirlo aparece un panel interno de 7,6 pulgadas, el más grande utilizado hasta ahora en un iPhone. La superficie disponible es aproximadamente un 50% mayor que la del nuevo iPhone 18 Pro Max.
La compañía apuesta además por una estructura fabricada principalmente en titanio, reforzada internamente con fibras cerámicas. El dispositivo incorpora Ceramic Shield de segunda generación y cuenta con certificación IP68 frente al agua y el polvo. Apple también destaca que se trata del iPhone más delgado de su historia cuando está desplegado.
Una pantalla que cambia de función
El formato plegable permite que el iPhone Duo adapte su funcionamiento según la posición del equipo. Al abrirlo, iOS puede aprovechar el espacio adicional para mostrar más información, trabajar con dos aplicaciones y modificar la disposición de los controles.
La interfaz Liquid Glass fue adaptada para esta nueva arquitectura. Los controles pasan a ubicarse en los laterales para dejar una mayor superficie disponible para los contenidos, mientras que el sistema puede mostrar dos pantallas de inicio simultáneamente.
Apple también diseñó el equipo para que las dos pantallas mantengan una relación de aspecto coherente. De esta manera, al desplegarlo, el contenido puede ampliarse sin que la experiencia cambie de manera abrupta.
Otra de las novedades está en el sistema biométrico. Debido a las características del dispositivo, Apple decidió recuperar Touch ID, integrado en el botón lateral, en lugar de utilizar Face ID. La cámara frontal interna, por su parte, queda ubicada debajo de la pantalla.
El nuevo formato también apunta a transformar el uso cotidiano del teléfono. El iPhone Duo puede funcionar como un dispositivo convencional cuando está cerrado y aprovechar su superficie completa para navegación, entretenimiento, productividad y multitarea cuando está abierto.
El iPhone más ambicioso de Apple
En el interior, el iPhone Duo incorpora el nuevo chip A20 Pro, acompañado por el módem C2 desarrollado por Apple. El procesador utiliza una arquitectura de 2 nanómetros y está orientado a mejorar tanto el rendimiento como la eficiencia energética y las funciones de inteligencia artificial ejecutadas en el dispositivo.
El sistema fotográfico trasero está compuesto por dos cámaras de 48 megapíxeles. El equipo también suma funciones vinculadas con Apple Intelligence y el nuevo sistema operativo, aprovechando la pantalla de mayor tamaño para ofrecer una experiencia diferente a la de los iPhone tradicionales.
La autonomía fue otro de los desafíos de este diseño. Apple incorporó baterías distribuidas en las dos mitades del dispositivo, que funcionan como una única unidad para el usuario. La compañía asegura que el equipo puede alcanzar hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla grande.
El precio marca también la posición del nuevo modelo dentro del catálogo de Apple. El iPhone Duo tendrá un valor inicial de 1.999 dólares para la versión de 256 GB, con configuraciones que llegan hasta los 2 TB. Las reservas comenzarán el 16 de octubre y la venta general está prevista para el 23 de octubre.
Con el Duo, Apple finalmente ingresa al mercado de los teléfonos plegables, varios años después de que otras compañías comenzaran a desarrollar esta categoría.
La apuesta de Cupertino no es solamente sumar una nueva variante: es modificar la forma en que se entiende el iPhone y convertirlo, por primera vez, en un dispositivo que puede pasar de teléfono a pantalla de gran formato con un solo movimiento.