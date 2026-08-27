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Concluyeron los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en China: lo más destacado

El formato que busca promover el mercado de este tipo de productos contó con notorias mejoras respecto al 2025 y una mayor viralidad. Records que superaron a los humanos e incidentes que rozan la comedia.

Los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing, China, sorprendieron nuevamente al mundo. REUTERS/Florence LoLos Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing, China, sorprendieron nuevamente al mundo. REUTERS/Florence Lo
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Este miércoles finalizaron en Beijing, China, los segundos Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento que reúne a desarrolladores de este campo en una competición que emula a los tradicionales Juegos Olímpicos, complementando otras disciplinas deportivas y tareas de rutina.

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Los “World Humanoid Robot Games” es uno de los tantos ejemplos de estrategia comercial público - privada del gigante asiático en la que intervienen el Gobierno Municipal de Pekín, China Media Group (CMG), la Organización de Cooperación Mundial de Robots y el Consejo Internacional de RoboCup Asia-Pacífico.

Tiangong Ultra humanoid robots cross the finish line before Honor's Lightning humanoid robots in the 100m large-size group final race, during the second World Humanoid Robot Games at the National Speed Skating Oval in Beijing, China August 26, 2026. REUTERS/Florence LoTiangong Ultra dominó la prueba más llamativa en el campo de la velocidad. REUTERS/Florence Lo

Contó con 666 equipos participantes, más del doble de la cantidad del 2025, con más de 2.000 unidades humanoides en acción de un total de 16 países, incluyendo mercados competidores como Estados Unidos y Japón.

El Estadio Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad de la capital china albergó atletismo, artes marciales, fútbol, pruebas artísticas y pruebas de aplicación práctica en tareas del hogar o manufactura.

El objetivo de este año fue la autonomía, aplicada mediante inteligencia artificial, adaptando las unidades a diferentes escenarios y desligandolas cada vez más de la intervención de artefactos remotos. El plano de la destreza motriz se llevó la mayoría de los flashes ante la inevitable comparativa con los humanos.

Ya más veloces que los humanos

El 16 de agosto de 2009, durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín, el jamaiquino Usain Bolt logró un tiempo de 9,58 segundos en los 100 metros planos en la categoría masculina, ostentando aún dicho récord.

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La marca fue destrozada esta semana en diferentes instancias por los competidores de los 100 metros en la categoría de “robots humanoides altos”. La mejor marca llegó en la final con un 8,64 segundos para Tiangong Ultra, desarrollado por X-Humanoid, una firma especializada en humanoides y que cuenta con el impulso del gobierno.

El detalle recae en que las marcas, con un procedimiento similar al de competencias de humanos, fueron rompiéndose a medida que avanzaba la competencia. El primer récord llegó en primera ronda, el segundo en semis y luego en la definición se volvió a romper. Lightning, de la empresa Honor, el cual ya en abril había roto la marca en la media maratón.

Se guardan sólos

El AgiBot A3 (también conocido como Expedition A3 o AGIBOT A3), un robot humanoide chino de la empresa AgiBot (AGIBOT). La unidad es capaz de plegarse y guardarse solo en su caja de transporte personalizada.

Los puntos débiles y el apartado cómico

Así como son capaces de alcanzar velocidades superiores a las de la actual capacidad humana, presentan deficiencias notorias en la combinación de gestos motrices.

Siguiendo en los 100 metros, su actual adaptación a la tarea no les permite, en nivel general, frenar a tiempo o reducir su velocidad en curva. Algo quizás reversionado en los 200 metros con humanoides “enanos” que sí pueden sumar velocidad en curva, aún con complicaciones.

Maintenance team members use fire extinguishers on an Honor's Lightning humanoid robot following the 100m large-size group final race, at the 2026 World Humanoid Robot Games at the National Speed Skating Oval in Beijing, China, August 26, 2026. REUTERS/Tingshu Wang TPX IMAGES OF THE DAYLos sobrecalentamientos siguen siendo el desafío para mayores exigencias. REUTERS/Tingshu Wang

La sensación de ruptura de la expectativa de “rigidez” o “exactitud” de los robots al momento de sus fallos generó una serie de videos virales o pequeños incidentes graciosos al momento de los choques, caídas o fallos.

Desde el impacto contras las colchonetas o los saltitos de los “robots bebés”, pasando por la imposibilidad de levantar una barra con poco peso, llegando incluso a un humanoide “distraído” por el baile de animadores a su costado.

En el caso de la competencia de levantamiento de pesas, las fallas derivan además en alucinaciones posteriores y un “olvido” de la tarea predilecta.

A humanoid robot by Unitree Robotics competes during a Wushu contest at the 2026 World Humanoid Robot Games at the National Speed Skating Oval in Beijing, China August 26, 2026. REUTERS/Tingshu WangLas pruebas de motricidad y flexibilidad reflejaron el crecimiento menos viral, pero de mayor desafío. REUTERS/Tingshu Wang

Sin embargo, ante la lógica experiencia del desarrollo tecnológico y la mutación el avance con la IA, estos breves ejemplos de errores pueden quedar en el pasado en tan sólo un año. Retomando el récord humanoide de 2025, se mejoró la marca en 12 segundos en 12 meses. La expectativa sólo está al alza.

El mercado dominado

Sólo dos empresas concentran 74.2% de los envíos de robots humanoides en el mundo, AgiBot y Unitree, ambas chinas. Las tres que le siguen son también del mismo país. En el caso de Unitree, este año hizo su debut en bolsa, justo durante un periodo en el cual se triplicó la venta de este tipo de productos interanualmente.

Desde la misma organización se destacó oficialmente que “el evento tiene como objetivo promover el intercambio tecnológico, la colaboración industrial y el desarrollo de la inteligencia incorporada”.

Humanoid robots by Unitree Robotics compete during a kickboxing 80kg third-place match at the 2026 World Humanoid Robot Games at the National Speed Skating Oval in Beijing, China August 26, 2026. REUTERS/Tingshu WangLos robots ya pelean dentro de reglas deportivas. REUTERS/Tingshu Wang

La presión hacia su principal socio y rival comercial, Estados Unidos, reflejó su efecto en el pasado mes de julio cuando la Casa Blanca decidió prohibir la importación de este tipo de productos, argumentando que podrían amenazar infraestructuras críticas y "la seguridad y protección" de los residentes estadounidenses.

Los denominados "robots móviles" fueron incluidos a la lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la cual ya cuenta con ciertos tipos de drones, así como a las empresas chinas Huawei y China Telecom.

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