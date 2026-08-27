Este miércoles finalizaron en Beijing, China, los segundos Juegos Mundiales de Robots Humanoides, un evento que reúne a desarrolladores de este campo en una competición que emula a los tradicionales Juegos Olímpicos, complementando otras disciplinas deportivas y tareas de rutina.
Concluyeron los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en China: lo más destacado
El formato que busca promover el mercado de este tipo de productos contó con notorias mejoras respecto al 2025 y una mayor viralidad. Records que superaron a los humanos e incidentes que rozan la comedia.
Los “World Humanoid Robot Games” es uno de los tantos ejemplos de estrategia comercial público - privada del gigante asiático en la que intervienen el Gobierno Municipal de Pekín, China Media Group (CMG), la Organización de Cooperación Mundial de Robots y el Consejo Internacional de RoboCup Asia-Pacífico.
Contó con 666 equipos participantes, más del doble de la cantidad del 2025, con más de 2.000 unidades humanoides en acción de un total de 16 países, incluyendo mercados competidores como Estados Unidos y Japón.
El Estadio Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad de la capital china albergó atletismo, artes marciales, fútbol, pruebas artísticas y pruebas de aplicación práctica en tareas del hogar o manufactura.
El objetivo de este año fue la autonomía, aplicada mediante inteligencia artificial, adaptando las unidades a diferentes escenarios y desligandolas cada vez más de la intervención de artefactos remotos. El plano de la destreza motriz se llevó la mayoría de los flashes ante la inevitable comparativa con los humanos.
Ya más veloces que los humanos
El 16 de agosto de 2009, durante el Campeonato Mundial de Atletismo en Berlín, el jamaiquino Usain Bolt logró un tiempo de 9,58 segundos en los 100 metros planos en la categoría masculina, ostentando aún dicho récord.
La marca fue destrozada esta semana en diferentes instancias por los competidores de los 100 metros en la categoría de “robots humanoides altos”. La mejor marca llegó en la final con un 8,64 segundos para Tiangong Ultra, desarrollado por X-Humanoid, una firma especializada en humanoides y que cuenta con el impulso del gobierno.
El detalle recae en que las marcas, con un procedimiento similar al de competencias de humanos, fueron rompiéndose a medida que avanzaba la competencia. El primer récord llegó en primera ronda, el segundo en semis y luego en la definición se volvió a romper. Lightning, de la empresa Honor, el cual ya en abril había roto la marca en la media maratón.
Se guardan sólos
El AgiBot A3 (también conocido como Expedition A3 o AGIBOT A3), un robot humanoide chino de la empresa AgiBot (AGIBOT). La unidad es capaz de plegarse y guardarse solo en su caja de transporte personalizada.
Los puntos débiles y el apartado cómico
Así como son capaces de alcanzar velocidades superiores a las de la actual capacidad humana, presentan deficiencias notorias en la combinación de gestos motrices.
Siguiendo en los 100 metros, su actual adaptación a la tarea no les permite, en nivel general, frenar a tiempo o reducir su velocidad en curva. Algo quizás reversionado en los 200 metros con humanoides “enanos” que sí pueden sumar velocidad en curva, aún con complicaciones.
La sensación de ruptura de la expectativa de “rigidez” o “exactitud” de los robots al momento de sus fallos generó una serie de videos virales o pequeños incidentes graciosos al momento de los choques, caídas o fallos.
Desde el impacto contras las colchonetas o los saltitos de los “robots bebés”, pasando por la imposibilidad de levantar una barra con poco peso, llegando incluso a un humanoide “distraído” por el baile de animadores a su costado.
En el caso de la competencia de levantamiento de pesas, las fallas derivan además en alucinaciones posteriores y un “olvido” de la tarea predilecta.
Sin embargo, ante la lógica experiencia del desarrollo tecnológico y la mutación el avance con la IA, estos breves ejemplos de errores pueden quedar en el pasado en tan sólo un año. Retomando el récord humanoide de 2025, se mejoró la marca en 12 segundos en 12 meses. La expectativa sólo está al alza.
El mercado dominado
Sólo dos empresas concentran 74.2% de los envíos de robots humanoides en el mundo, AgiBot y Unitree, ambas chinas. Las tres que le siguen son también del mismo país. En el caso de Unitree, este año hizo su debut en bolsa, justo durante un periodo en el cual se triplicó la venta de este tipo de productos interanualmente.
Desde la misma organización se destacó oficialmente que “el evento tiene como objetivo promover el intercambio tecnológico, la colaboración industrial y el desarrollo de la inteligencia incorporada”.
La presión hacia su principal socio y rival comercial, Estados Unidos, reflejó su efecto en el pasado mes de julio cuando la Casa Blanca decidió prohibir la importación de este tipo de productos, argumentando que podrían amenazar infraestructuras críticas y "la seguridad y protección" de los residentes estadounidenses.
Los denominados "robots móviles" fueron incluidos a la lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la cual ya cuenta con ciertos tipos de drones, así como a las empresas chinas Huawei y China Telecom.