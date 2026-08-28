Este jueves se llevó a cabo la tercera edición de la Santa Fe Game Jam, el evento de la industria de los videojuegos más importante de la región, con sede en la capital provincial.
Se realizó la Santa Fe Game Jam Volumen 3 con foco en la economía del conocimiento
El evento de videojuegos de referencia en la región se realizó este jueves. Las dinámicas, los Juegos Suramericanos y las presentaciones centrales.
El Centro Cultural y de Estudios DEMOS en 9 de Julio 2239 de la ciudad de Santa Fe recibió la jornada desde las 17 horas hasta las 21.
En esta edición, la Game Jam apuntó a posicionar al mercado como motor de la economía del conocimiento a través de tres dinámicas interactivas para los inscriptos.
La propuesta del evento
Al igual que en sus ediciones anteriores, se presentó el apartado de “El Desafío”, donde se plantea una competición en la que los participantes disputan en la creación de un videojuego en equipos con los Juegos Suramericanos 2026 como inspiración.
La competencia contó con 10 equipos conformados por más de 30 personas entre programadores, desarrolladores, artistas visuales y estudiantes de la región.
A su vez, se llevó a cabo una exposición de videojuegos creados en la región, los cuales también estaban disponibles para que los participantes del evento los testeen.
Motor de la economía del conocimiento
Facundo Grosso, referente de la Comisión de Economía del Conocimiento del Centro de Estudios DEMOS, destacó en la previa que se viene “trabajando desde hace más de cuatro años en potenciar a la industria del videojuego como motor de la economía del conocimiento en Santa Fe y su región”.
Grosso recordó que DEMOS ha establecido alianzas con estudios locales o de la región para el desarrollo de carreras, capacitaciones, charlas y eventos de este tipo.
Uno de los organizadores junto a DEMOS y el Centro Estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL es The Rabbit Hole, incubadora de Killabunnies.
El rol de Killabunnies
Killabunnies es un estudio de desarrollo de videojuegos fundado a principios de 2009 en la ciudad de Santa Fe entrados en HTML5 y juegos para móviles y cuentan con experiencia en motores comerciales, como Unity, y en herramientas gratuitas de código abierto, como Haxe/OpenFL, Phaser y Pixi.js.
El estudio se encarga del desarrollo de juegos, dotación de personal, gestión de operaciones en vivo, consultoría de programación, consultoría artística y en diseño de videojuegos.
The Rabbit Hole es un proyecto de Killabunnies orientado a profesionalizar pequeños estudios en desarrollo que necesiten asistencia en la organización de procesos y enfoque de negocios.
La Incubadora funciona en el ámbito de un Fideicomiso específico para el sector, que capta y administra capitales de riesgo para impulsar la industria en la región.
Su Programa de Aceleración está destinado a productos y equipos avanzados que requieran capitales para ampliar sus operaciones o explorar nuevas tecnologías.
“Desarrollamos productos y servicios innovadores que puedan crear empresas rentables y sostenibles de largo plazo, generando empleo y valor agregado a la economía”, se describe el equipo de The Rabbit Hole.