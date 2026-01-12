Acuerdo histórico entre Apple y Google: la nueva Siri usará IA de Gemini
Apple firmó una alianza plurianual con Google para incorporar los modelos de IA Gemini en sus dispositivos. Las nuevas funciones llegarán este año e incluirán una Siri más personalizada. Aseguran que la privacidad seguirá siendo central.
Siri usará los modelos de IA Gemini tras un histórico acuerdo entre Apple y Google.
Apple sorprendió al mundo tecnológico con un anuncio inesperado: su nuevo asistente Siri estará basado en los modelos de inteligencia artificial desarrollados por Google. El acuerdo marca un cambio de estrategia en la hoja de ruta de Apple Intelligence.
La nueva generación de Siri se construirá sobre los modelos Gemini, propiedad de Google, y usará la infraestructura en la nube del buscador. La decisión se encuadra en un convenio plurianual entre dos gigantes que históricamente compitieron en múltiples segmentos.
Según el anuncio oficial, las nuevas funciones llegarán durante 2026 e incluirán una Siri más potente, capaz de interpretar el contexto personal, interactuar con otras apps y ejecutar acciones más complejas en los dispositivos Apple.
Promesas pasadas, retrasos recientes
Apple había presentado Apple Intelligence durante la WWDC 2024 como su apuesta fuerte ante el auge de la IA generativa. Allí prometió una Siri profundamente contextual, con visión de pantalla y capacidad para accionar dentro y entre apps sin intervención del usuario.
La privacidad en los dispositivos Apple vuelve a estar en el centro del debate. Crédito: Apple
Sin embargo, esos avances se demoraron. A finales de 2024 la empresa aún prometía lanzamientos “en los próximos meses”, pero ya en marzo de 2025 debió admitir retrasos. A mediados de ese año, la WWDC25 no mostró avances significativos y encendió alarmas.
Cambios internos y presión por resultados
El estancamiento provocó movimientos dentro de la estructura de Apple. En marzo de 2025, la compañía apartó a John Giannandrea del área de Siri y puso al mando a Mike Rockwell, ligado al proyecto Vision Pro. En diciembre se confirmó que Giannandrea dejará su puesto en 2026.
La dirección de Siri ahora reporta directamente a Craig Federighi, máximo responsable de software. Apple apuesta a que este nuevo esquema de liderazgo acelere el desarrollo del asistente en un contexto de competencia feroz con productos como ChatGPT o Perplexity.
La privacidad, bajo la lupa
El acuerdo con Google disparó cuestionamientos sobre la protección de datos personales. Apple y Google emitieron un comunicado conjunto donde aseguran que las funciones potenciadas por Gemini operarán bajo los estándares de privacidad de Apple.
La compañía de Cupertino insistió en que Apple Intelligence seguirá ejecutándose localmente en dispositivos y en su plataforma Private Cloud Compute. Sin embargo, analistas remarcan que los detalles técnicos sobre la interacción entre ambas infraestructuras aún no son claros.
Una carrera sin margen de error
Apple intenta recuperar terreno tras haber perdido impulso frente a otros actores de la IA. El uso de Gemini busca resolver limitaciones previas de Siri, pero también implica riesgos reputacionales, especialmente si se compromete el valor diferencial de la privacidad.
La verdadera prueba de esta alianza se dará cuando la nueva Siri llegue al público. Solo entonces podrá saberse si Apple logró modernizar su asistente y mantenerse competitivo en una carrera tecnológica que no admite pasos en falso.