¿Dónde está la “papelera” de WhatsApp y cómo recuperar chats y archivos eliminados?

WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta con más de dos mil millones de usuarios en el mundo, no incluye una papelera de reciclaje como las que conocemos en computadoras o en algunos sistemas de archivos móviles.
La app de mensajería no tiene una papelera de reciclaje tradicional, pero sí ofrece formas de restaurar mensajes, medios y documentos eliminados gracias a las copias de seguridad y herramientas de gestión de almacenamiento. Te explicamos cómo funciona y qué pasos seguir.
Sin embargo, existen mecanismos dentro del servicio que permiten recuperar información eliminada o gestionar archivos para liberar espacio en el teléfono. Estas funciones, dependiendo de cómo y cuándo se eliminaron los datos, pueden ser útiles para usuarios que necesitan restaurar conversaciones, fotos, videos y otros elementos.
Aunque muchos usuarios hablan de una “papelera” de WhatsApp, lo cierto es que la aplicación no dispone de una papelera de reciclaje interna donde puedas encontrar y restaurar mensajes o archivos directamente desde la app después de borrarlos.
WhatsApp no almacena de forma permanente el historial de chats en sus propios servidores, sino que solo guarda respaldos cuando el usuario lo configura.
Lo que algunos entornos y sistemas del teléfono pueden ofrecer es una suerte de papelera oculta o de sistema en dispositivos Android: al usar el gestor de archivos del celular, es posible acceder a las carpetas de WhatsApp (como WhatsApp/Media) donde se guardan las imágenes, videos, audios y documentos descargados.
En algunos modelos estas carpetas incluyen subcarpetas como .Trash o “Papelera”, que pueden contener archivos eliminados recientemente que no fueron sobrescritos aún en la memoria del dispositivo.
Sin embargo, esta “papelera” del sistema no forma parte de WhatsApp en sí, y su disponibilidad depende del fabricante y la versión de Android. En iPhone, por su parte, la gestión de eliminados queda a cargo del propio sistema de archivos de iOS y no existe esa carpeta accesible como en Android.
Por tanto, la forma más fiable y oficial de recuperar chats o archivos eliminados dentro de WhatsApp es a través de las copias de seguridad que la app genera en la nube.
La función de copia de seguridad de WhatsApp es la herramienta principal para recuperar datos que hayan sido borrados de forma accidental. Estas copias pueden almacenarse en Google Drive en equipos Android y en iCloud en iPhone, siempre que el usuario haya activado previamente esta opción.
Cómo funciona la restauración:
Verificar la copia: Antes de intentar recuperar información, es crucial comprobar que existe una copia de seguridad reciente en la nube. Desde WhatsApp se puede acceder a los ajustes de “Chats” y luego a “Copia de seguridad” para revisar la fecha y tamaño del respaldo.
Esta copia incluye únicamente los datos hasta el momento en que fue guardada; todo lo que se recibió después de esa fecha no estará disponible en la restauración.
Reinstalar la app: El método recomendado por WhatsApp y los medios especializados consiste en desinstalar y volver a instalar la aplicación. Al volver a abrirla y verificar el número de teléfono, aparecerá la opción de “Restaurar historial de chats”.
Verificación adicional: Por motivos de seguridad, en algunos casos WhatsApp puede pedir una verificación de identidad mediante un código enviado por SMS o llamada telefónica para confirmar que sos el dueño de la cuenta y permitir la restauración de datos.
Videos y medios: Si quieres recuperar videos, fotos y otros archivos multimedia, es necesario que la copia tenga activada la opción de “Incluir videos”. De lo contrario, estos elementos no formarán parte del respaldo y no podrán recuperarse.
Este proceso solo recupera los contenidos guardados en la copia de seguridad. Si no hay un respaldo previo o este fue actualizado después de la eliminación que querés revertir, o si la copia se actualizó con menos información de la que necesitás, no será posible restaurar esos chats o archivos.
Si lo que buscás no es recuperar, sino eliminar definitivamente conversaciones para liberar espacio en tu celular, WhatsApp ofrece herramientas para gestionar el almacenamiento interno del teléfono. Estas funciones permiten vaciar chats individuales o todos los chats a la vez, con opciones para decidir si se eliminan también los archivos multimedia asociados.
Vaciar un chat individual o grupal: Desde la pestaña “Chats”, se abre la conversación deseada y en el menú de opciones se elige “Vaciar chat”. Se puede optar por eliminar también los archivos guardados en la galería del dispositivo.
Vaciar todos los chats: En Ajustes > Chats > Historial de chats, WhatsApp permite borrar de forma masiva todas las conversaciones y archivos, manteniendo o eliminando según preferencia los medios recibidos.
Estos procedimientos no borran usuarios de grupos ni eliminan los contactos; simplemente liberan espacio y reducen el volumen de datos almacenados. La restauración de estos chats eliminados solo será posible si existe una copia de seguridad anterior a la acción de vaciado.