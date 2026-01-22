Almacenamiento

¿Dónde está la “papelera” de WhatsApp y cómo recuperar chats y archivos eliminados?

La app de mensajería no tiene una papelera de reciclaje tradicional, pero sí ofrece formas de restaurar mensajes, medios y documentos eliminados gracias a las copias de seguridad y herramientas de gestión de almacenamiento. Te explicamos cómo funciona y qué pasos seguir.