WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares Android desde enero de 2026: ¿cuáles son?
La popular aplicación de mensajería dejará de ser compatible con teléfonos que no cuenten con Android 5.0 o versiones superiores. Se recomienda hacer copia de seguridad y migrar a dispositivos actualizados.
WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares Android desde enero de 2026. Crédito: Reuters.
A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de celulares Android antiguos. La medida impactará a miles de usuarios en todo el mundo que aún utilizan modelos que no pueden actualizar su sistema operativo a versiones más modernas.
La decisión forma parte del proceso de actualización tecnológica que impulsa Meta para mejorar el rendimiento y la seguridad de la plataforma.
¿Qué dispositivos se verán afectados?
La aplicación ya no funcionará en aquellos teléfonos que no cuenten con, al menos, Android 5.0 Lollipop. Esto significa que los usuarios no podrán enviar ni recibir mensajes, ni acceder a sus chats si no actualizan a una versión compatible o cambian de equipo.
Aunque WhatsApp no publicó una lista oficial, diversos medios especializados difundieron algunos modelos que quedarían fuera de soporte:
¿Por qué WhatsApp elimina el soporte a estos equipos?
El objetivo principal de esta medida es garantizar la seguridad, estabilidad y funcionamiento óptimo de la app. Los dispositivos con versiones antiguas de Android no permiten ejecutar funciones nuevas ni aplicar parches de seguridad adecuados. Según Meta, el mantenimiento de soporte en sistemas desactualizados limita la capacidad de innovación y representa un riesgo para los datos de los usuarios.
¿Qué hacer si mi celular está afectado?
Ante el anuncio, WhatsApp recomienda seguir los siguientes pasos:
Hacer una copia de seguridad de los chats en Google Drive antes del 1 de enero.
Verificar si el celular puede actualizarse a una versión compatible (Android 5.0 o superior).
Si no es posible actualizar, considerar migrar a un nuevo dispositivo que cumpla con los requisitos técnicos actuales.
En algunos casos, WhatsApp podría mostrar una notificación previa avisando sobre la incompatibilidad inminente.
Esto también forma parte de una tendencia que WhatsApp repite cada año: limitar el soporte a sistemas antiguos para centrarse en brindar mejores servicios a quienes actualizan.
WhatsApp continúa adaptándose a los avances tecnológicos, lo que obliga a los usuarios a mantener sus dispositivos actualizados. Si tu celular se encuentra entre los modelos mencionados o tiene una versión de Android inferior a la 5.0, es momento de considerar un cambio para no quedar incomunicado a partir de enero de 2026.