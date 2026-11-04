WhatsApp avanza con cambios para integrar su inteligencia artificial en la experiencia cotidiana de los usuarios. La aplicación de mensajería está probando una nueva modalidad que permitirá organizar las conversaciones con Meta AI como si fueran chats independientes, dentro del listado habitual de contactos y grupos.
WhatsApp prueba una nueva forma de organizar los chats con Meta AI: cómo funciona
La aplicación desarrolla una herramienta que permite crear conversaciones independientes con su inteligencia artificial, asignarles un nombre y elegir una foto de perfil. La función ya comenzó a probarse en Android, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento general.
La novedad busca facilitar el acceso a las distintas interacciones con el asistente virtual y evitar que los usuarios tengan que ingresar a una conversación principal para encontrar consultas anteriores. La función fue detectada en una versión de prueba para Android y, por el momento, está disponible para un grupo limitado de participantes del programa beta.
El desarrollo fue informado por el sitio especializado WABetaInfo, que sigue las novedades y actualizaciones en etapa de prueba de WhatsApp. Según esa publicación, la herramienta forma parte de una serie de modificaciones destinadas a mejorar la organización de los intercambios con la inteligencia artificial de Meta.
La propuesta apunta a quienes utilizan el asistente para diferentes temas y necesitan mantener separadas esas consultas. Por ejemplo, una persona podría crear una conversación para resolver dudas laborales, otra para organizar un viaje y una tercera para consultas generales, sin mezclar los intercambios en un único espacio.
Cómo funcionarán los nuevos chats de WhatsApp con Meta AI
La principal modificación consiste en transformar los hilos de conversación con Meta AI en chats independientes que aparecerán directamente en la pantalla principal de WhatsApp.
Hasta ahora, los usuarios que tenían acceso a los hilos temáticos debían ingresar a la conversación principal con la inteligencia artificial y buscar allí el intercambio que querían retomar. Con el nuevo sistema, cada conversación tendrá un espacio propio y podrá localizarse desde la lista general de chats.
La herramienta también permitirá personalizar esos espacios. Al crear uno nuevo, el usuario podrá elegir un nombre relacionado con el tema que desea tratar y agregar una imagen de perfil para reconocerlo con mayor facilidad.
El procedimiento, según las capturas difundidas por WABetaInfo, comenzará desde el menú desplegable de la conversación con Meta AI. Allí aparecerá una opción para crear un nuevo chat. Una vez seleccionada, se abrirá una pantalla en la que será posible escribir el nombre y, si se desea, incorporar una imagen.
Después de completar esos pasos, la conversación quedará incorporada al listado habitual, junto con los chats individuales y los grupos. De esta manera, el usuario podrá abrirla directamente, continuar una consulta o iniciar un intercambio nuevo sin tener que buscarla dentro de la conversación principal con el asistente.
Otra de las herramientas previstas es un filtro específico para las conversaciones con inteligencia artificial. Esta opción permitirá agrupar los chats creados con Meta AI y encontrarlos sin recorrer toda la lista de contactos. El filtro podrá mantenerse visible en la pantalla principal o trasladarse a otra sección, según las preferencias de organización de cada usuario.
Además, los chats podrán eliminarse en cualquier momento si dejan de ser necesarios. La idea es ofrecer un manejo similar al de las conversaciones tradicionales, aunque identificadas de manera diferenciada para que no se confundan con los intercambios entre personas.
Cuándo llegará la nueva función de Meta AI a todos los usuarios
La característica fue detectada en la versión beta 2.26.44.6 de WhatsApp para Android, disponible a través del programa de pruebas de Google Play. Sin embargo, no todos los participantes de ese programa tienen acceso inmediato a la herramienta, ya que su disponibilidad se está ampliando de manera gradual.
Como ocurre habitualmente con las novedades que WhatsApp incorpora primero en sus versiones de prueba, el funcionamiento será evaluado antes de decidir si se habilita para el conjunto de los usuarios. Durante ese período, la compañía puede introducir modificaciones a partir de los resultados de las pruebas y los comentarios recibidos.
Por el momento, Meta no comunicó una fecha oficial para el lanzamiento general. Tampoco confirmó cuándo estará disponible en los dispositivos con sistema operativo iOS.
Por eso, quienes todavía no encuentren esta opción en su aplicación deberán esperar a que avance el proceso de implementación. Instalar una versión beta tampoco garantiza que la herramienta aparezca de inmediato, ya que el acceso depende de la habilitación progresiva que realiza la compañía.
La actualización se suma a otros cambios con los que WhatsApp busca ampliar las posibilidades de uso de Meta AI dentro del mensajero. La organización por temas y la creación de conversaciones separadas apuntan a que el asistente pueda utilizarse para distintas actividades sin que los intercambios queden concentrados en un solo chat.
De concretarse su lanzamiento general, la función permitirá ordenar mejor las consultas y recuperar con mayor rapidez conversaciones anteriores. Por ahora, se trata de una herramienta en etapa de prueba y no de una modificación disponible para todas las cuentas.