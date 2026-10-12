WhatsApp avanza con una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para que se envíen en una fecha y un horario determinados.
WhatsApp prueba una función para programar mensajes: cómo se usará y cuándo podría llegar
La herramienta permitirá elegir el día y la hora para que un mensaje se envíe automáticamente, tanto en conversaciones individuales como en grupos. La opción ya comenzó a probarse en una versión beta para Android.
La novedad fue detectada en una versión de prueba para Android y permitiría preparar textos y otros contenidos con anticipación, sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas. Por el momento, la herramienta está en etapa de evaluación y no tiene una fecha oficial de lanzamiento general.
Cómo funcionará la programación de mensajes en WhatsApp
La herramienta permitirá redactar un mensaje y definir cuándo debe llegar al destinatario. De esta manera, los usuarios podrán dejar preparada una comunicación para enviarla más adelante, sin tener que recordar hacerlo manualmente en el momento elegido.
Según la información difundida por el sitio especializado WABetaInfo y retomada por medios tecnológicos, la función apareció en la versión beta 2.26.40.7 para Android.
Para acceder a ella, será necesario mantener presionado el botón de envío dentro de una conversación. Esa acción desplegará un menú desde el que se podrá seleccionar la fecha y la hora de entrega.
La opción estará disponible tanto para chats individuales como para grupos. Además de mensajes de texto, permitirá programar contenidos que incluyan enlaces, fotografías y videos, aunque con algunas limitaciones respecto de los archivos que pueden enviarse en una misma programación.
El período previsto para elegir el envío irá desde un mínimo de 10 minutos hasta un máximo de dos semanas. Así, por ejemplo, una persona podrá escribir un saludo de cumpleaños varios días antes o dejar listo un recordatorio para una fecha específica.
Otra de las características previstas es la posibilidad de administrar los mensajes pendientes. Dentro de la información de cada chat habrá una sección para consultar los envíos programados, revisar su contenido, modificarlos o eliminarlos antes de que sean enviados.
Esta herramienta apunta a simplificar una tarea cotidiana para quienes utilizan WhatsApp como medio de comunicación personal y laboral. En lugar de depender de la memoria o de una alarma para enviar un mensaje en el momento oportuno, será posible dejarlo configurado de antemano.
La función también contempla el envío automático aunque el usuario no tenga conexión a Internet en ese momento o la aplicación esté cerrada, de acuerdo con los detalles publicados sobre la prueba. Los mensajes conservarán, además, el cifrado de extremo a extremo que protege las comunicaciones de WhatsApp.
En el caso de los grupos, existe una particularidad: los mensajes programados se enviarían a quienes integraban el chat cuando se configuró el envío. Este aspecto podría ser relevante en conversaciones cuyos participantes cambian con frecuencia.
Cuándo llegará la función a todos los usuarios
Por ahora, la programación de mensajes no está habilitada de manera general. Su presencia en una versión beta significa que WhatsApp está evaluando el funcionamiento de la herramienta antes de decidir su despliegue más amplio.
Las versiones beta son ediciones de prueba en las que se incorporan novedades para que un grupo limitado de usuarios las utilice y permita detectar posibles errores. A partir de esos resultados, los desarrolladores pueden introducir cambios antes de publicar una actualización para el conjunto de la comunidad.
Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, no anunció oficialmente una fecha para el lanzamiento de esta característica. Por eso, aunque ya se conocen detalles de su funcionamiento, no es posible asegurar cuándo llegará a los teléfonos de todos los usuarios ni si se modificarán algunas de sus condiciones antes de la versión definitiva.
La programación de mensajes es una función que otras aplicaciones de mensajería ya ofrecen, por lo que su incorporación acercaría a WhatsApp una herramienta que muchos usuarios reclaman desde hace tiempo.
Hasta ahora, quienes buscaban automatizar envíos debían recurrir a alternativas externas o a soluciones que dependían del sistema operativo del teléfono.
La nueva opción podría resultar útil en distintas situaciones: enviar felicitaciones sin esperar hasta la medianoche, recordar una actividad, organizar comunicaciones laborales o preparar mensajes para personas que viven en otras zonas horarias.
También permitiría planificar avisos en grupos sin necesidad de estar pendiente del celular en el momento exacto.
Sin embargo, habrá que esperar la confirmación oficial para conocer si la herramienta llegará con las mismas características observadas en la versión de prueba.
Por el momento, quienes no formen parte del programa beta deberán aguardar una futura actualización de WhatsApp para comprobar si la función queda disponible en sus dispositivos.