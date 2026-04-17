Cerca de las 15 de este viernes, usuarios de X (ex Twitter) comenzaron a reportar una caída masiva de la plataforma, con problemas principalmente en la carga del feed y el acceso a las cuentas.
Caída de X: usuarios en Argentina reportan fallas en el feed y acceso
La interrupción del servicio en el ex Twitter afecta principalmente la carga de contenido, mientras los usuarios buscan alternativas para mantenerse conectados.
Según datos de Downdetector, alrededor del 25% de los reportes se concentran en fallas relacionadas con el feed, mientras que otros usuarios mencionan dificultades para iniciar sesión o actualizar contenido.
La empresa todavía no informó el origen de la falla
El inconveniente generó un fuerte impacto en Argentina, donde miles de usuarios acudieron a otras redes para confirmar la interrupción del servicio. Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial detallando las causas del problema ni el tiempo estimado de normalización.
Por qué falla X
Este tipo de caídas suele estar vinculado a problemas en los servidores o actualizaciones internas de la plataforma, aunque también pueden responder a picos de tráfico inesperados.
Se espera que en las próximas horas el servicio se restablezca de forma progresiva.