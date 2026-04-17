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Caída de X: usuarios en Argentina reportan fallas en el feed y acceso

La interrupción del servicio en el ex Twitter afecta principalmente la carga de contenido, mientras los usuarios buscan alternativas para mantenerse conectados.

Los usuarios empezaron a reportar inconvenientes cerca de las 15.Los usuarios empezaron a reportar inconvenientes cerca de las 15.
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Cerca de las 15 de este viernes, usuarios de X (ex Twitter) comenzaron a reportar una caída masiva de la plataforma, con problemas principalmente en la carga del feed y el acceso a las cuentas.

Fuente: Downdetector.comFuente: Downdetector.com

Según datos de Downdetector, alrededor del 25% de los reportes se concentran en fallas relacionadas con el feed, mientras que otros usuarios mencionan dificultades para iniciar sesión o actualizar contenido.

La empresa todavía no informó el origen de la falla

El inconveniente generó un fuerte impacto en Argentina, donde miles de usuarios acudieron a otras redes para confirmar la interrupción del servicio. Hasta el momento, la empresa no emitió un comunicado oficial detallando las causas del problema ni el tiempo estimado de normalización.

Fuente: Downdetector.comFuente: Downdetector.com

Por qué falla X

Este tipo de caídas suele estar vinculado a problemas en los servidores o actualizaciones internas de la plataforma, aunque también pueden responder a picos de tráfico inesperados.

Se espera que en las próximas horas el servicio se restablezca de forma progresiva.

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