Alerta amarillo por tormentas fuertes en Buenos Aires y ocho provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.
El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
Alerta por tormentas fuertes
Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.
El gráfico de alertas del SMN.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Imagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore
Recomendaciones del SMN
Evitar salir.
No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua