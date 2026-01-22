#HOY:

Alerta amarillo por tormentas fuertes en Buenos Aires y ocho provincias de Argentina

El aviso del Servicio Meteorológico también afecta a La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este jueves.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Alerta por tormentas fuertes

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Se espera la continuidad de las lluvias. Crédito: Guillermo Di SalvatoreImagen ilustrativa. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Recomendaciones del SMN

  • Evitar salir.
  • No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
CLIMA EXTENDIDO
Servicio Meteorológico Nacional
Buenos Aires
La Pampa
San Luis
La Rioja
Catamarca
Salta
Jujuy

