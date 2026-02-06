Tres provincias del norte bajo alerta por tormentas fuertes y lluvias intensas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que alcanzará este viernes a las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, ante la probabilidad de fenómenos climáticos de variada intensidad.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por la llegada de fenómenos adversos con actividad eléctrica, posible caída de granizo y vientos intensos, y pidió extremar precauciones ante las condiciones previstas para las próximas horas.
Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, aunque algunas podrían adquirir carácter fuerte. Se prevé que estén acompañadas por actividad eléctrica intensa, caída de granizo, ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y lluvias abundantes concentradas en cortos períodos de tiempo.
Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 30 y 70 milímetros, con los registros más elevados esperados especialmente en Salta y Tucumán.
La alerta tendrá distinto impacto a lo largo de la jornada. Durante la mañana, las condiciones adversas se concentrarán principalmente en Salta, mientras que por la tarde y la noche el fenómeno se extenderá también a Jujuy y Tucumán, con mayor cobertura territorial y probabilidad de tormentas más intensas.
Desde el SMN solicitaron extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios mientras se desarrollen las tormentas. También aconsejaron mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y resguardarse en lugares cerrados ante la presencia de descargas eléctricas.
En caso de ingreso de agua a los hogares, se recomendó desconectar artefactos eléctricos para prevenir riesgos adicionales.
Las autoridades meteorológicas recordaron que la alerta amarilla implica la posibilidad de daños y situaciones de riesgo moderado, por lo que insistieron en mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia locales.