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Alerta amarilla por tormentas: seis provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para el inicio de la semana. Se esperan ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en diversos puntos del país.

Alerta amarilla por tormentas.Alerta amarilla por tormentas.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este lunes, advirtiendo sobre tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país.

Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Las provincias bajo alerta son Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba.

granizoSe esperan ráfagas fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en diversos puntos del país.

Fenómenos esperados

Según el reporte oficial, el área bajo alerta será impactada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El organismo destaca que el principal riesgo radica en la persistencia y abundancia de las precipitaciones.

Los detalles técnicos del fenómeno incluyen:

  • Precipitación acumulada: se estiman valores de entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos localizados.
  • Viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
  • Actividad eléctrica: se espera que sea frecuente e intensa.
  • Granizo: no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.
Diluvio tras el apagón en Buenos Aires: alerta amarilla por tormentas y posible granizoTormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país.

Recomendaciones del SMN

Ante la vigencia de esta alerta, el SMN recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precaución para minimizar riesgos:

  • Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.
  • No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.
  • Desconectar electrodomésticos y, en caso de que el agua ingrese a la vivienda, cortar el suministro eléctrico de inmediato.
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  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas cerradas.
  • Asegurar objetos en balcones o patios que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
  • En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de un edificio, casa o vehículo completamente cerrado.

El organismo oficial recomienda a los ciudadanos de las zonas afectadas mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales de Defensa Civil.

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