Alerta por tormentas severas y granizo en seis provincias argentinas

El mapa meteorológico de Argentina presenta este jueves un panorama de alta inestabilidad que afecta de manera simultánea a seis provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de nivel naranja y amarillo para el centro, Cuyo y el norte de la Patagonia. Se esperan ráfagas de viento de gran intensidad, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua.
El mapa meteorológico de Argentina presenta este jueves un panorama de alta inestabilidad que afecta de manera simultánea a seis provincias.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas de nivel naranja y amarillo ante el avance de un frente de tormentas que atraviesa el centro del país y el norte de la Patagonia, rompiendo con la estabilidad térmica de los últimos días y trayendo consigo el riesgo de fenómenos severos como la caída de granizo.
La situación climática no se concentra en un solo punto, sino que responde a un sistema de baja presión que impacta con fuerza en Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Según el reporte oficial, las zonas bajo alerta naranja —donde se esperan los fenómenos más peligrosos— se sitúan principalmente en el norte patagónico y sectores de Cuyo, donde la interacción de masas de aire de distintas temperaturas ha potenciado la formación de nubes de gran desarrollo vertical.
En estas regiones, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 40 y 80 mm, cifras que podrían ser superadas de forma puntual. La mayor preocupación de los especialistas radica en la velocidad de las ráfagas de viento, que en sectores descampados de la zona central podrían alcanzar los 90 km/h, representando un riesgo para el tendido eléctrico y la arboleda pública.
El alerta por granizo se extiende por gran parte del corredor central. En provincias como San Luis y La Pampa, la inestabilidad es extrema, con una alta probabilidad de tormentas eléctricas frecuentes. El SMN advierte que el tamaño del granizo podría ser significativo en áreas rurales, lo que mantiene en alerta a los productores agropecuarios de la zona.
Por su parte, en el norte de la Patagonia (Neuquén y Río Negro), el fenómeno está marcado por lluvias persistentes y ráfagas del sector sur que provocarán un marcado descenso de la temperatura. En estas jurisdicciones, el aviso naranja sugiere a la población mantenerse bajo resguardo, ya que la visibilidad podría verse reducida drásticamente en rutas nacionales y provinciales.
Ante la magnitud del sistema de tormentas que atraviesa el territorio nacional, las autoridades de Protección Civil de las provincias afectadas han emitido una serie de recomendaciones para mitigar los efectos del temporal:
Se espera que el frente de inestabilidad continúe su desplazamiento hacia el noreste durante las próximas 24 horas, lo que podría derivar en nuevas actualizaciones del alerta para otras provincias de la región central del país hacia el cierre de la semana.